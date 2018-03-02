Украина и Молдова написали в ЕС письмо об опасности Северного потока-2

Спикеры парламентов Литвы и Польши тоже подпишут этот документ

Спикеры парламентов Украины и Молдовы подписали открытое письмо председателям парламентов европейских стран относительно опасности проекта Северный поток-2. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

В этом письме Северный поток-2 оценивается как фактор дестабилизации, а также отмечаются попытки руководства Российской Федерации повлиять на Европейские государства и ослабить наши государства.

"10-11 марта это письмо будет подписано также спикерами Литвы и Польши... Это собственно тот случай, когда мы можем говорить одним голосом", – отметил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время визита в Молдову.

По его словам, спикеры парламентов Литвы и Польши поставят свои подписи 11 марта в Вильнюсе, где у них будет двусторонняя встреча.

"Хотя формально Северный поток-2 представляется как коммерческий проект, фактически он является инструментом российской государственной политики. Северный поток-2 – это не диверсификация источников поставки газа, а углубление энергетической зависимости ЕС, особенно стран Центральной и Восточной Европы, от России, а следовательно, сохранение их уязвимости", – говорится в совместном письме.

Спикеры призвали европейские страны "ограничить возможность России осуществлять агрессивные действия и обеспечить условия, при которых эксплуатация Северного потока-2 полностью соответствовала бы законодательству ЕС".

Напомним, проект Северный поток-2 предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии и Дания – утверждают, что Северный поток-2 увеличит зависимость ЕС от Газпрома, который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Правительство Германии поддерживает строительство газопровода. Недавно канцлер Ангела Меркель заявила, что проект следует рассматривать с экономической, а не политической точки зрения.

Однако в тексте коалиционного соглашения блока Ангелы Меркель ХСС/ХДС и социал-демократов нет упоминания относительно строительства спорного газопровода, который разделил позиции в Европейском Союзе.