В России горела нефтебаза и взорвался газопровод: зарево было видно за несколько километров (видео)

На территорию нефтебазы в Курске якобы "упал и загорелся украинский беспилотник", а в Ханты-Мансийском автономном округе взрыв прогремел на Бобровском линейном производственном управлении магистральных газопроводов.

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Утром 10 марта в российском Курске произошел пожар на территории нефтебазы. В городе работала ПВО. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegeram.

По его словам, огонь поднялся якобы после атаки украинского беспилотника.

"В Курске работает ПВО. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы", — написал Старовойт.

Кроме того, губернатор Курской области заявил, что Украина якобы обстреляла село Гордеевка Кореневского района. Старовойт насчитал 6 "прилетов". В одном из домов повреждена крыша, выбиты окна, осколками посечен забор и автомобиль.

Также ночью недалеко от поселка Лихма Ханты-Мансийского автономного округа в Тюменской области вспыхнул газопровод. По данным российского Telegram-канала SHOT, зарево и столб дыма виднелись за несколько километров от места происшествия.

Взрыв прогремел на Бобровском линейном производственном управлении (ЛПУ) магистральных газопроводов.

Причины пожара пока неизвестны. Информации о пострадавших нет. На месте работают спасатели и медики.

Тем временем министерство обороны Российской Федерации сообщило об утренней работе ПВО в Белгородской области. Как сообщает ведомство, 4 БПЛА атаковали регион.

Под ударом беспилотников была окраина города Строитель Яковлевского городского округа.

"После их падения с последующей детонацией никто не пострадал, загорелась фура. Оперативные службы уже ее потушили", — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Напомним, 8 марта 15 БПЛА атаковали Волгоградскую область. В Минобороны РФ ответственность за сложившуюся ситуацию возложила на Украину.

9 марта российское оборонное ведомство сообщило об атаке 47 дронов. Под ударом была Белгородская, Курская, Волгоградская и Ростовская области.