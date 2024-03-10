У Росії горіла нафтобаза та вибухнув газопровід: заграву було видно за кілька кілометрів (відео)

На територію нафтобази в Курську нібито "впав і спалахнув український безпілотник", а в Ханти-Мансійському автономному окрузі вибух пролунав на Бобровському лінійному виробничому управлінні магістральних газопроводів.

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Уранці 10 березня в російському Курську сталася пожежа на території нафтобази. У місті працювала ППО. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegeram.

За його словами, вогонь здійнявся нібито після атаки українського безпілотника.

"У Курську працює ППО. Український безпілотник упав і спалахнув на території нафтобази. На місці події працюють пожежні команди й оперативні служби", — написав Старовойт.

До того ж губернатор Курської області заявив, що Україна нібито обстріляла село Гордієвка Коренівського району. Старовойт нарахував 6 "прильотів". В одному з будинків пошкоджено дах, вибито вікна, осколками посічено паркан і автомобіль.

Також уночі неподалік від селища Лихма Ханти-Мансійського автономного округу в Тюменській області спалахнув газопровід. За даними російського Telegram-каналу SHOT, заграва та стовп диму виднілися за кілька кілометрів від місця події.

Вибух пролунав на Бобровському лінійному виробничому управлінні (ЛПЗ) магістральних газопроводів.

Причини пожежі наразі невідомі. Інформації про постраждалих немає. На місці працюють рятувальники та медики.

Водночас міністерство оборони Російської Федерації повідомило про ранкову роботу ППО в Бєлгородській області. Як повідомляє відомство, 4 БПЛА атакували регіон.

Під ударом безпілотників була окраїна міста Строїтель Яковлівського міського округу.

"Після їх падіння з подальшою детонацією ніхто не постраждав, спалахнула фура. Оперативні служби вже її загасили", – повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Нагадаємо, 8 березня 15 БПЛА атакували Волгоградську область. У Міноборони РФ відповідальність за ситуацію, яка склалася, поклала на Україну.

9 березня російське оборонне відомство повідомило про атаку 47 дронів. Під ударом була Бєлгородська, Курська, Волгоградська та Ростовська області.