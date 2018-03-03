Луценко: В палаточном городке готовили план захвата Рады за деньги Курченко

Генеральный прокурор Юрий Луценко поддержал действия правоохранительных органов, которые сегодня утром заняли палаточный городок под Верховной Радой и задержали его жителей. Об этом он написал в Facebook.

При этом он заявил, что в палаточном городке скрывались преступники и экстремисты, накапливалось оружие и готовился план по захвату парламента за деньги олигарха Сергея Курченко.

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"Мы и в дальнейшем гарантируем людям право на протест. Где угодно и когда угодно. Но превращать палаточные городки у центральных органов власти в накопитель экстремистов, оружия и взрывчатых веществ - табу. Лагерь, где за деньги Курченко разрабатываются планы захвата парламента, откуда регулярно начинаются атаки, в том числе - с применением оружия - на сотрудников МВД, должны быть прекращены", - написал он.

Напомним, сегодня утром полиция пришла в палаточный городок активистов под Верховной Радой проводить следственные действия по двум уголовным производствам. Протестующие подожгли шины, после чего полиция начала штурм палаточного городка. За медицинской помощью обратились шестеро активистов и четверо силовиков. Правоохранители и коммунальщики демонтируют палаточный городок.