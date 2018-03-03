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Главная » Страна » Газ в подземных хранилищах не решает проблему дефицита
Как Россия Украину газом шантажировала

Газ в подземных хранилищах не решает проблему дефицита

Газ в подземных хранилищах не решает проблему дефицита
ГТС Украины / Фото: РБК

В Нафтогазе объяснили, почему так происходит

03.03.18 2027
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Украина располагает большими запасами природного газа в подземных хранилищах (более 10 млрд куб. м). А проблема восполнения дефицита газа в газотранспортной системе, возникшего по вине российского Газпрома, вызвана лишь тем, что эти хранилища имеют ограниченную пропускную способность по выдаче газа в ГТС. 

Об этом в эфире одного из национальных телеканалов заявил главный коммерческий директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко, передает УНИАН.

"Сейчас в наших хранилищах более 10 млрд куб. м. У нас вообще нет проблемы с газом в хранилищах. Проблема, которая у нас есть, - это сколько мы можем поднять газа в сутки. Это узкое место. Мы спокойно прошли бы март, даже если сейчас у нас оставалось бы в хранилищах 6 млрд куб. м", - заверил он. 

По словам Витренко, сделать такую систему подземных хранилищ, когда в какой-либо момент, при любой погоде всегда можно отобрать сколько угодно газа, – очень дорогая инвестиция. 

Он напомнил, что от Газпрома ожидались поставки газа на март в объеме 500 млн куб. м. 

Напомним, после того, как Газпром проиграл судебную тяжбу с Нафтогазом в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании $2,56 млрд, российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб.м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня 50,6 кг на кв.см. 

В Нафтогазе сообщили, что такие действия Газпрома являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС. Для его преодоления Кабмин ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, а Нафтогаз в срочном порядке купил у польской компании PGNiG 60 млн куб.м голубого топлива. 

Утром 3 марта Президент Петр Порошенко объявил о ликвидации кризисной ситуации с поставками газа.

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