Удары РФ по газохранилищам. Может ли Украина остаться без газа и почему молчит Запад

Украинская газовая инфраструктура становится новой целью армии РФ. Под ударами оказались крупные объекты "Нафтогаза" вблизи границы с Евросоюзом. Произошедшее должно было вызвать осуждение западных партнеров, но пока должной реакции не последовало. Фокус разбирался, почему удары по важным целям остаются без внимания.

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Впервые за время войны Россия избрала в качестве целей крупные объекты газовой инфраструктуры на Западной Украине. Во время ракетных ударов 22 и 24 марта были повреждены объекты "Нафтогаза".

Российские ресурсы пишут, что основной целью крылатых ракет и аэробаллистических "Кинжалов" был газообменный пункт №3 недалеко от Стрыя Львовской области. Ликвидация последствий атаки продолжается, но критических повреждений нет. Часть наземной инфраструктуры потребует восстановления, но резервных мощностей пока достаточно, уверял глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов.

Стоит отметить, что в декабре 2022 года российские ракеты нанесли повреждения 350 объектам украинской газовой инфраструктуры. Урон газодобывающим мощностям оценивали примерно в 700 миллионов долларов. Тогда под ударами были в основном объекты в восточных регионах.

Месть за атаки по НПЗ. Выдержат ли ПХГ удары ракетами

Очевидно, сохранение магистральных газопроводов и газовой инфраструктуры ранее было неписаным правилом ведения боевых действий и россияне пытались его не нарушать. Угроза для газовой инфраструктуры до мартовских ударов была в основном в прифронтовых регионах.

Вполне вероятно, что инфраструктура украинских подземных хранилищ газа станет новой целью для атак российской армии. На фоне обстрелов ПХГ замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Газотранспортные сети гораздо труднее разрушить, чем энергообъекты. Многие газопроводы проходят под землей, а ПХГ выдержат даже средний по мощности ядерный взрыв, подчеркивает в беседе с Фокусом ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Россия знает, что в Украине сосредоточено много газовых хранилищ. Такие цели интересны им в качестве мести за многократные и успешные атаки дронами по нефтехранилищам и перерабатывающим заводам. Горение миллиардов кубов газа останется в мечтах россиян, ведь ПХГ надежно защищены", — рассказывает эксперт.

Гетьман уверяет: гражданские и военные в Украине без газа не останутся благодаря собственной добыче, другим газохранилищам и поставкам из Европы.

Сигнал Европе и США?

Россия посылает мощный сигнал Европе, нанося удары по украинским газохранилищам. По идее, Западу стоит жестко реагировать на подобные удары, сказал Фокусу политолог-международник Максим Яли.

"Россияне показывают, что Украина — якобы небезопасная страна-транзитер и лучше доставлять газ через "Турецкий поток", — отметил он.

По данным источников британской газеты Financial Times, США призвали Украину отказаться от ударов по российским заводам из-за увеличения цен на нефть. Другая причина беспокойства Вашингтона — ответные атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины, которая нужна Западу.

Довольно слабую реакцию США на обстрелы украинских ПХГ эксперт связывает с тем, что администрация президента США Джо Байдена занята просчетами рисков взлета мировых цен на энергоресурсы. Меркантильные рассуждения часто мешают объективной оценке ситуации.

"Байден боится потерять голоса избирателей, поэтому Вашингтон и призывает прекратить удары [по российским НПЗ]. Нам же от политических заявлений, как говорится, ни холодно, ни жарко. Адекватный ответ один — предоставление Киеву дополнительных систем ПВО", — подытожил эксперт.

Частые "нештатные ситуации" на российских НПЗ могут обернуться нехваткой топлива на внутреннем рынке, что выгодно Украине в военном плане. Но при таком сценарии РФ продолжит реализацию стратегии мести.

"Не стоит искать в российских атаках глубинный и продуманный смысл. Они смотрят: Украина атакует наши нефтяные объекты, чем же мы ответим? ТЭЦ в Харькове и газохранилища в западных регионах — вот и все объяснение. Атомные электростанции ВС РФ пока не осмелятся трогать", — объясняет Фокусу политолог Петр Олещук.

Евросоюз почувствует удары по украинским ПХГ в случае их многократности, но все же европейцы активно диверсифицируют поставки. Глобально изменений в структуре обеспечения газа ждать не стоит, резюмировал политолог.

Напомним, компания "Нафтогаз" в 2024 году хочет расширить мощности и запустить новые газовые скважины. Также запланировано увеличение добычи природного газа на полмиллиарда кубометров.

Поставщики газа ранее определили тарифы на предоставление услуг населению в апреле 2024 года. Нафтогаз предлагает фиксированный тариф — 7,96 гривны за кубометр.