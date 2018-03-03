Вашингтон не признает выборы Путина в Крыму, - Йованович

Перед выборами Президента Российской Федерации посол США в Украине Мари Йованович напомнила, что Крым - это часть Украины.

Об этом посол сказала в интервью телеканалу Прямой.

В частности, ее спросили, будут ли США признавать выборы президента РФ в Крыму, которые состоятся 18 марта, и будут ли признавать Владимира Путина в качестве законного президента, напоминая о проведении выборов на полуострове.

"Я думаю, что как и со всеми выборами в Крыму - способ, которым мы трактовали эти выборы в прошлом, является таким, что мы не признали их", - сказала Йованович.

Она также отметила неизменность позиции США по вопросу Крыма.

"Поэтому, как мы знали с самого начала, мы верим и утверждаем, что Крым - это Украина", - заявила посол.

Напомним, жители Крыма стали получать приглашения на выборы президента РФ.