Киевскому комбату патрульной полиции отказали в американской визе

Командир батальона киевской патрульной полиции Евгений Зборовский сообщил, что ему отказали в визе США из-за низкой зарплаты.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам патрульного, он почувствовал себя человеком третьего сорта при отказе в визе и теперь не поедет в отпуск в США в июне, как планировал. Он собирался проведать своего друга, который учится в магистратуре в Балтиморе.

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"Я немного волновался, но успокаивал себя мыслью, что я госслужащий на достаточно высокой должности, со всеми нужными и ненужными документами, выписками, биометрическим паспортом с шенгенским нидерландским "мультиком" и имея за последние 2 года в своем активе недешевые путешествия в Австрию, Германию (дважды), Нидерланды, Бельгию, Испанию, Францию, Венгрию, Чехию ... Чего париться? Все четко и честно заполнил и ждал уже когда мне наконец дадут визу на 10 лет, чтобы в перспективе можно было еще разок мотнуться", - рассказал он.

Однако, по его словам, этого оказалось недостаточно и ему вручили отказ, в котором отмечалось, что он "не продемонстрировал прочные связи в стране постоянного проживания... Вы не доказали, что имеете связи, которые заставят Вас вернуться в страну постоянного проживания после путешествия".

Также патрульному указали на маленькую зарплату, спросили, есть ли у него недвижимость в личной собственности и покупал ли он недвижимость в последнее время.

Напомним, Саудовская Аравия заявила о готовности открыть границы для всех туристов.