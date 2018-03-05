Генеральная прокуратура Украины намерена направить запрос в Россию с целью проверить достоверность обнародованной в СМИ информации о задержании экс-главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос "Радио Свобода" от 26 февраля.

"Информация, которая была распространена в СМИ, о задержании Плотницкого будет проверена путем направления запроса о международно-правовой помощи в компетентные органы Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.





Главная военная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в рамках уголовного производства по подозрению Плотницкого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Плотницкий объявлен в розыск. Получено разрешение следственного судьи на его задержание с целью доставки в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Плотницкого не нашли в петербургских "Крестах".