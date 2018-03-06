Суд над Януковичем допросил двух свидетелей и ушел на перерыв

Во вторник, 6 марта, Оболонский суд Киев, рассматривающий дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича допросил двух свидетелей защиты – бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару и диспетчера Украэроруха Андрея Черткова. Об этом сообщает Украинская правда.

В частности, Кожара заявил, что Янукович имел право проводить любые переговоры относительно ввода иностранных войск в Украину, но окончательное решение было за Верховной Радой. Также экс-министр сообщил, что последний раз говорил с Януковичем 21 ноября 2013 года по телефону, и ему ничего не было известно о местоположение экс-президента 22 февраля 2014 года.

Диспетчер Украэроруха в свою очередь сообщил, что 22 февраля 2014 года по поручению Воздушного командования "Центр" вертолетам с Януковичем на борту была передана команда вернуться в Харьков.

"Согласно указанию главы Верховной Рады… Турчинова, хотя может даже без фамилии, вам приказано вернуться в Харьков. В противном случае будет подъем дежурных сил", – пересказал штурман разговор с пилотами.

Однако пилоты вертолетов, сославшись на нехватку топлива, сели в Донецке.

Еще один свидетель защиты – экс-глава управления Службы безопасности Украины в Киеве и области Александр Щеголев, который сейчас находиться в СИЗО, отказался давать показания.

Суд объявил перерыв в судебном заседании на неделю - до 14 марта. Об этом сообщает Громадське.

В связи с неготовностью защиты Януковича обеспечить допрос своих свидетелей, заседание 14 и 15 марта будут посвящены изучению процессуальных документов, касающихся заявлений адвокатов на подготовительном заседании.

21 марта допросы свидетелей продолжатся. В суде планируют допросить крымчанку Оксану Медиеву, которая якобы была свидетелем погромов крымских автобусов в Черкасской области 20 февраля 2014 года. Она будет давать показания из Симферополя по видеосвзяи.