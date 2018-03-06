Дело Штепы перенаправили в новый суд

Апелляционный суд Харьковской области направил дело экс-мэра Славянска Нели Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ее адвоката Александра Тананакина.

"Апелляционный суд Харьковской области принял решение направить дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова: в предыдущем райсуде Харькова, Октябрьском, после отвода ряда судей не осталось других, которые бы не участвовали в рассмотрении этого дела", - отметил адвокат.

По его словам, в Орджоникидзевском райсуде дело еще не распределено между судьями, поэтому нельзя сказать, когда именно состоится первое подготовительное заседание.

"В любом случае, суд приступит к рассмотрению материалов дела. Также будет решен вопрос об избрании для Штепы меры пресечения, так как прежняя - домашний арест с браслетом - закончилась 13 января", - добавил адвокат.

Напомним, что дело Нели Штепы уже безрезультатно пытались рассматривать в Коминтерновском, Ленинском и Октябрьском районных судах Харькова.