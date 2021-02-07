Сокращение библиотек в Славянске: Минкульт раскритиковал предложение Нелли Штепы

Министр Ткаченко считает, что предложение сократить работу библиотек в Славянске — это скрытое навязывание "идеологических нарративов".

Министр культуры Украины Александр Ткаченко на своем канале в Telegram раскритиковал предложение по сокращению работы библиотек в Славянске, поступившее от депутатов Славянского горсовета Нели Штепы (избранной от "Партии мира и развития", бывшего мэра Славянска, которую обвиняют в сепаратизме) и Олега Недавы (избранного от партии "Наш край", которая, по словам Ткаченко, известна пророссийскими нарративами).

В частности, Недава предложил всем библиотекам города перейти на двухдневный рабочий график, а Штепа заявила, что в филиал библиотеки №4 якобы "никто не ходит". Предлагали они такое якобы для "экономии бюджета".

Министр Ткаченко сообщил, что их Министерство уже пообщалось с местной властью и узнало, что и славянское управление культуры и жители против сокращения работы библиотек.

"Со своей стороны заявляю — Минкульт также этого не позволит. Это не социально-экономическое развитие города, как заявляют инициаторы. И не экономия бюджета. Это — скрытый первый шаг к реализации желания навязывания своих "идеологических нарративов", — написал Ткаченко.

Также министр отметил, что ликвидировать библиотеки без согласования с Минкультом является прямым нарушением "Закона о культуре", а децентрализация на местах должна улучшать культуру на местах, а не уничтожать ее.

Городской сайт Славянска сообщил, что действующий мэр города Вадим Лях на пресс-конференции тоже высказал свое отношение к предложению Недавы и Штепы.

"Сразу говорю, что никаких уменьшений и сокращений не предполагается. По крайней мере, городской совет не был настроен столь решительно", — сказал Лях.

Напомним, Неля Штепа, победившая на выборах мэра Славянска в 2010 году, была задержана 11 июля 2014 года по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины и создание террористической организации. На суде Штепа рассказывала, что в 2014 году "призвала Путина ввести российские войска в Славянск под угрозами террористов". Также она сообщала, что в плену ее избивали, а интервью российским изданиям она давала "под дулом автомата".

Ей грозил пожизненный срок, однако за прошедшие 6 лет ни один из судов не смог вынести приговор. 20 января 2021 года Орджоникидзевский райсуд Харькова после трех лет без меры пресечения отправил ее под ночной домашний арест.

На местных выборах 2020 года Штепа снова баллотировалась в мэры и депутаты Славянска, однако у нее получилось получить только депутатский мандат. Впрочем, политический совет "Партии мира и развития", от которой ее избрали в горсовет, уже лишил ее членства в политсиле и намерен отозвать ее мандат.