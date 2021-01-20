Обвиняемую в сепаратизме Штепу после трех лет "на свободе" отправили под арест

Штепа во время заседания заявила, что если бы она захотела убежать, то пересечь границу не составило бы для нее труда.

Бывшего мэра Славянска Нелю Штепу, которую правоохранительные органы подозревают в сепаратизме и создании террористической организации, обязали находится под ночным домашним арестом. Несмотря на продолжающиеся судебные разбирательства, она с января 2018 года находилась без какой-либо меры пресечения. Об этом рассказывает "Суспільне".

Издание передает, что прокурор просил отправить Штепу под круглосуточный домашний арест, однако Орджоникидзевский райсуд Харькова принял удовлетворил это ходатайство лишь частично.

Во время заседания обвиняемая в очередной раз отбросила все обвинения и попросила суд избрать ей меру пресечения в виде "личного обязательства".

"Если бы я не была заинтересована в правдивом решении этого вопроса, если бы я была виновата — я давно написала бы заявление на обмен. Сегодня мы рассматривали ту "липу", которую мы уже рассматривали 20 сентября 2017 года. Сегодня новые прокуроры, и снова они хотят получить себе звездочки: не за что вам получать звездочки. Если бы я думала куда бежать, или что-то делать — вот раз и ты пересек границу", — заявила Штепа.

Она покинула зал заседаний до оглашения решения.

Ее адвокат, Александр Танакин, заявил "Суспільному", что они планируют обжаловать меру пресечения и второй раз обратятся к Европейскому суду по правам человека.

Отметим, после первого обращения Штепы в ЕСПЧ тот обязал выплатить ей 3600 евро компенсации из-за нарушения "права на справедливое судебное разбирательство".

Неля Штепа, победившая на выборах мэра Славянска в 2010 году, была задержана 11 июля 2014 года по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины и создание террористической организации. В СИЗО она находилась до 20 сентября 2017 года. После этого ее отпустили, назначив в качестве меры пресечения круглосуточный домашний арест. Его срок сплыл в 2018 году, однако новой меры пресечения так и не избрали.

На суде Штепа рассказывала, что в 2014 году "призвала Путина ввести российские войска в Славянск под угрозами террористов". Также она сообщала, что в плену ее избивали, а интервью российским изданиям она давала "под дулом автомата".

Ей грозил пожизненный срок, однако за прошедшие 6 лет ни один из судов не смог вынести приговор. Ранее дело направляли в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов судей окончательное решение так и не приняли.

На текущий момент судебный процесс продолжается в Орджоникидзевском райсуде Харькова.

На местных выборах 2020 года Штепа снова баллотировалась в мэры и депутаты Славянска, однако у нее получилось получить только депутатский мандат. Впрочем, политический совет "Партии мира и развития", от которой ее избрали в горсовет, уже лишил ее членства в политсиле и намерен отозвать ее мандат.