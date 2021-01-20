Обвинувачену в сепаратизмі Штепу після трьох років "на волі" відправили під арешт

Штепа під час засідання заявила, що якби вона захотіла втекти, то перетнути кордон не склало б для неї праці.

Колишнього мера Слов'янська Нелю Штепу, яку правоохоронні органи підозрюють у сепаратизмі і створенні терористичної організації, зобов'язали знаходиться під нічним домашнім арештом. Незважаючи на тривалі судові розгляди, вона з січня 2018 року знаходилася без будь-якої міри запобіжного заходу. Про це розповідає "Суспільне".

Видання передає, що прокурор просив відправити Штепу під цілодобовий домашній арешт, проте Орджонікідзевський райсуд Харкова ухвалив це клопотання лише частково.

Під час засідання обвинувачена в черговий раз відкинула всі звинувачення і попросила суд обрати їй запобіжний захід у вигляді "особистого зобов'язання".

"Якби я не була зацікавлена в правдивому вирішенні цього питання, якби я була винна — я давно написала б заяву на обмін. Сьогодні ми розглядали ту "липу ", яку ми вже розглядали 20 вересня 2017 року. Сьогодні нові прокурори, і знову вони хочуть отримати собі зірочки: нема за що вам отримувати зірочки. Якби я думала куди бігти, або щось робити — ось раз і ти перетнув кордон ", — заявила Штепа.

Вона покинула зал засідань до оголошення рішення.

Її адвокат, Олександр Танакін, заявив "Суспільному", що вони планують оскаржити запобіжний захід і вдруге звернуться до Європейського суду з прав людини.

Відзначимо, після першого звернення Штепи в ЄСПЛ той зобов'язав виплатити їй 3600 євро компенсації через порушення "права на справедливий судовий розгляд".

Неля Штепа, яка перемогла на виборах мера Слов'янська в 2010 році, була затримана 11 липня 2014 по підозрою в посяганні на територіальну цілісність України і створення терористичної організації. У СІЗО вона перебувала до 20 вересня 2017 року. Після цього її відпустили, призначивши в якості запобіжного заходу цілодобовий домашній арешт. Його термін сплив у 2018 році, однак нового запобіжного заходу так і не обрали.

На суді Штепа розповідала, що в 2014 році "закликала Путіна ввести російські війська у Слов'янськ під погрозами терористів". Також вона повідомляла, що в полоні її били, а інтерв'ю російським виданням вона давала "під дулом автомата".

Їй погрожував довічний термін, проте за минулі 6 років жоден із судів не зміг винести вирок. Раніше справу направляли в Червонозаводський, Комінтернівський, Ленінський і Жовтневий районні суди Харкова, проте через відводи і самовідводи суддів остаточне рішення так і не прийняли.

Зараз судовий процес триває в Орджонікідзевському райсуді Харкова.

На місцевих виборах 2020 року Штепа знову балотувалася в мери і депутати Слов'янська, однак у неї вийшло отримати тільки депутатський мандат. Втім, політична рада "Партії миру і розвитку", від якої її обрали до міськради, вже позбавив її членства в політсилі і має намір відкликати її мандат.