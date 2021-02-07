Скорочення бібліотек у Слов'янську: Мінкульт розкритикував пропозицію Нелі Штепи

Міністр вважає, що пропозиція обвинуваченої в сепаратизмі Штепи скоротити роботу бібліотек у Словʼянську — це приховане навʼязування чужих "ідеологічних наративів".

Міністр культури України Олександр Ткаченко на своєму каналі в Telegram розкритикував пропозицію щодо скорочення роботи бібліотек в Словʼянську, яке надійшло від депутатів Словʼянської міськради Нелі Штепи (обраної від "Партії миру і розвитку", колишнього мера Словʼянська, яку звинувачують в сепаратизмі) і Олега Недави (обраного від партії "Наш край", яка, за словами Ткаченка, відома проросійськими наративами).

Зокрема, Недава запропонував усім бібліотекам міста перейти на дводенний робочий графік, а Штепа заявила, що в бібліотеку №4 нібито "ніхто не ходить". Пропонували вони закриття бібіліотек нібито задля "економії бюджету".

Міністр Ткаченко повідомив, що їх Міністерство вже поспілкувалися з місцевою владою і дізналося, що і словʼянське управління культури і громадськість виступають проти скорочення роботи бібліотек.

"Зі свого боку заявляю — МКІП також цього не дозволить. Це не соціально-економічний розвиток міста, як заявляють ініціатори. І не економія бюджету. Це — прихований перший крок до реалізації бажання нав’язування своїх "ідеологічних наративів", — написав Ткаченко.

Також міністр зазначив, що ліквідовувати бібліотеки без узгодження з Міністерством культури є прямим порушенням "Закону про культуру", а децентралізація на місцях повинна покращувати культуру на місцях, а не знищувати її.

Міський сайт Словʼянська повідомив, що чинний мер міста Вадим Лях на прес-конференції теж висловив своє ставлення до пропозиції Недави і Штепи.

"Відразу кажу, що ніяких зменшень і скорочень не передбачається. Принаймні, міська рада не була налаштована так рішуче", — сказав Лях.

Нагадаємо, Неля Штепа, яка перемогла на виборах мера Словʼянська в 2010 році, була затримана 11 липня 2014 за підозрою у посяганні на територіальну цілісність України і створенні терористичної організації. На суді Штепа розповідала, що в 2014 році "закликала Путіна ввести російські війська у Словʼянськ під погрозами терористів". Також вона повідомляла, що в полоні її били, а інтервʼю російським виданням вона давала "під дулом автомата".

Їй загрожувало довічне увʼязнення, проте за минулі 6 років жоден із судів не зміг винести вирок. 20 січня 2021 року Орджонікідзевський райсуд Харкова після трьох років без запобіжного заходу відправив її під нічний домашній арешт.

На місцевих виборах 2020 року Штепа знову балотувалася в мери і депутати Словʼянська, однак у неї вийшло отримати лише депутатський мандат. Утім, політична рада "Партії миру і розвитку", від якої її обрали до міськради, вже позбавила її членства в політсилі і має намір відкликати її мандат.