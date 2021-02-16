Подозреваемая в сепаратизме Штепа: "Вы рассматриваете дело против настоящего патриота"

Неля Штепа в 2014 году одобряла аннексию Крыма и агрессию России на Донбассе. Теперь свои действия она оправдывает угрозой жизни ее родных в то время.

Бывший мэр Славянска, а ныне депутат горсовета Неля Штепа, которую обвиняют в сепаратизме заявляет, что она не призывала к выходу города из состава Украины. Сегодня было очередное заседание по делу Штепы в Орджоникидзевском райсуде Харькова. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Вы сегодня рассматриваете дела по сепаратизму против настоящего патриота, единственной женщины, которая боролась за то, чтобы не было войны", — заявила Штепа.

По словам бывшего мэра, она вынуждена была озвучивать пророссийские нарративы на митинге 9 мая и в интервью для российских СМИ из-за угрозы жизни ее семьи. Боевики угрожали расстрелять семью, если она не выступит с речами о поддержке аннексии Крыма и действий Путина на Донбассе. Неля Штепа якобы неоднократно передавала данные Турчинову, Яценюку и другим руководителям о сложной ситуации в городе. А когда боевики захватили город, то все ее действия были скоординированы с главой Донецкой ОГА Сергеем Тарутой.

Отмечается, что Штепа несколько раз плакала во время дачи показаний, а также заявляла, что дело сфабриковано.

"Обвинительный акт сфабрикован и является политическим заказом, цель которого скрыть истинных виновников войны в Украине и переложить развязывание войны на меня", — говорит депутат Штепа.

Напомним, Нелю Штепу обвиняют в сепаратизме за ее действия в 2014 году. Рассмотрение дела тянется с июля 2014 года. С января 2021 она находится под круглосуточным домашним арестом. В декабре 2020 года заседание по делу Штепы не состоялось. Никто не пришел на заседание. При этом ее выгнали из партии "Мира и развития" за действия во время избирательной компании.