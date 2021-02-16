Підозрювана в сепаратизмі Штепа: "Ви розглядаєте справу проти справжнього патріота"

Неля Штепа у 2014 році схвалювала анексію Криму і агресію Росії на Донбасі. Тепер свої дії вона виправдовує загрозою життю її рідних у той час.

Колишній мер Слов'янська, а нині депутат міськради Неля Штепа, яку звинувачують у сепаратизмі, заявляє, що вона не закликала до виходу міста зі складу України. Сьогодні було чергове засідання у справі Штепи в Орджонікідзевському райсуді Харкова. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ви сьогодні розглядаєте справи щодо сепаратизму проти справжнього патріота, єдиної жінки, яка боролася за те, щоб не було війни", — заявила Штепа.

За словами колишнього мера, вона змушена була озвучувати проросійські наративи на мітингу 9 травня і в інтерв'ю для російських ЗМІ через загрозу життя її родини. Бойовики погрожували розстріляти родину, якщо вона не виступить з промовами про підтримку анексії Криму та дій Путіна на Донбасі. Неля Штепа нібито неодноразово передавала дані Турчинову, Яценюку та іншим керівникам про складну ситуацію в місті. А коли бойовики захопили місто, то всі її дії були скоординовані з головою Донецької ОДА Сергієм Тарутою.

Зазначається, що Штепа кілька разів плакала під час дачі показань, а також заявляла, що справа сфабрикована.

"Обвинувальний акт сфабрикований і є політичним замовленням, мета якого приховати справжніх винуватців війни в Україні та перекласти розв'язання війни на мене", — каже депутат Штепа.

Нагадаємо, Нелю Штепу звинувачують у сепаратизмі за її дії у 2014 році. Розгляд справи тягнеться з липня 2014 року. З січня 2021 вона знаходиться під цілодобовим домашнім арештом. У грудні 2020 року засідання у справі Штепи не відбулися. Ніхто не прийшов на засідання. При цьому її вигнали з партії "Миру і розвитку" за дії під час виборчої компанії.