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Главная » Страна » Выявленные в палаточном городке под Радой гранаты оказались боевыми, – ГПУ

Выявленные в палаточном городке под Радой гранаты оказались боевыми, – ГПУ

Выявленные в палаточном городке под Радой гранаты оказались боевыми, – ГПУ
Фото: facebook.com/UA.National.Police

Это подтвердила экспертиза Государственного научно-исследовательского эспертно-криминалистического центра

06.03.18 261
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Гранаты, которые были выявлены в палаточном городке активистов возле здания Верховной Рады Украины, оказались боевыми. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

"Гранаты из палаточного городка возле Рады оказались боевыми – экспертиза ГНИЕКЦ (Государственного научно-исследовательского эспертно-криминалистического центра, – ред.)", – написал Лысенко.

Напомним, утром 3 марта 2018 года правоохранители снесли палаточный городок активистов у здания Верховной Рады в Киеве. В управление полиции доставили 111 человек после столкновений под Верховной Радой. В полиции сообщили, что во время обыска были изъяты предметы, похожие на гранаты.

3 марта по факту возможного препятствования полицейскими профессиональной деятельности журналиста Радио Свободы Сергея Нужненко во время столкновений под Радой было открыто уголовное производство. Впоследствии стало известно, что полицейский, который применил газ против против журналиста во время разгона палаточного городка возле Верховной рады 3 марта, временно не будет принимать участия в массовых акциях.

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