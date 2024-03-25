Взорвал "полицейского": на оккупированном Донбассе житель Пензы устроил теракт (фото)

Оккупационные власти увидели "украинский след" в нападениях на местных "полицейских". Однако виновником оказался не украинец, а неоднократно судимый житель Пензы.

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Россиянин из Пензы заключил контракт с ВС РФ и воевал в Украине шесть месяцев. После этого он дважды бросал гранаты в "полицейских" оккупированной Луганщины, пока в конце не погиб. О деталях инцидента на оккупированной части Луганщины рассказали в Telegram-канале ASTRA.

В заметке ASTRA говорится о двух инцидентах, которые произошли в Луганске 18-20 марта. В обоих случаях фигурантом выступал мужчина, которого сначала считали "украинским диверсантом".

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Выяснилось, что это гражданин РФ, житель Пензы, который в сентябре 2023 года заключил контракт с ВС РФ, потом решил убежать, но в конце концов подорвался на собственной гранате.

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Россиянин дважды контактировал с так называемой "полицией ЛНР", — рассказывается в заметке со ссылкой на собственные источники. Первый контакт состоялся 18 марта. У местных "правоохранителей" вызвал подозрение мужчина и его спутник. У них попытались проверить документы, вместо этого получили взрыв гранаты, а фигуранты скрылись. Были ли ранены "полицейские", не указывается.

Через два дня, 20 марта, на улицах Луганска прогремел еще один взрыв. На этот раз взорвалось внутри такси. Как выяснилось, беглеца заметили внутри авто и вновь попытались задержать. Однако он взорвал еще одну гранату — погиб сам, ранил пятерых "полицейских".

На видео, сделанных на месте событий, можно увидеть автомобиль, в котором произошел инцидент. Возле него — с десяток представителей оккупационных властей, которые ездят на бронеавтомобиле в городе, расположенном в 100 км от линии фронта.

События в "ЛНР" — место взрыва авто Фото: Скриншот

На других кадрах видно, что "полиция" осматривала место инцидента до утра.

События в "ЛНР" — место инцидента в Луганске Фото: Скриншот

Видеозапись с места теракта Фокус не публикует по этическим соображениям.

Подрывником оказался 34-летний житель Пензы Алексей Шатилов, — пояснили неназванные источники канала. Мужчина имел значительный опыт пребывания в колониях: судили за кражи, разбой, угон авто, убийства. В сентябре он завербовался на войну в Украину, а уже в марте оказался в гражданском авто в Луганске с гранатой в руках. О том, как сложилась судьба напарника, с которым его видели во время первого инцидента, в заметке не указывается.

Отметим, в РФ продолжается скрытая мобилизация, во время которой на войну идут добровольцы, заключив контракт с ВС РФ. Среди добровольцев — заключенные, которым обещают помилование, если они доживут до конца срока договора. Тем временем в росСМИ рассказывают об экс-зеках, которые возвращаются с войны и получают помилование: они совершают новые преступления против односельчан.

Напоминаем, военный эксперт и полковник запаса Петр Черник заявил, что РФ планирует провести новую волну мобилизации, чтобы усилить ВС РФ для войны. Теракт в концертном зале "Крокус", который состоялся 23 марта, могут использовать, чтобы настроить россиян против украинцев и набрать новых контрактников в армию.