Кашлял и бился в судорогах: главу "ЛНР" Пасечника отравили, что известно

Российские власти обвиняют Украину в использовании ядовитых веществ для совершения "терактов" против представителей оккупационных властей. Обвинения планируют представить в Гааге.

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Глава оккупационной администрации в так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник был якобы отравлен веществами, которые используются при производстве пластмасс. Перед этим плохо себя чувствовал глава оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо. Российские власти утверждают, что эти отравления — примеры преднамеренного использования Украиной химического оружия. Текст заявления Министерства обороны РФ опубликован в Telegram-канале ведомства.

В заметке приведен текст выступления на брифинге, который провел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. По его словам, Пасечника отравили 5 декабря 2023 года. Название веществ, которые попали в его организм — фенольные соединения.

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На слайде, обнародованном чиновником, указано, что уже в 22 ч. (по Москве) в тот же день в российскую лабораторию передали образцы от двух человек — "Л.И." и "Н.В." (инициалы не расшифрованы). В крови и моче испытуемых обнаружили четыре фенольных соединения — токсичные вещества фенол и П-крезол, и еще два вещества, 4-винилфенол, 2-метокси-4-винилфенол, о токсичности которых данных нет. Указывается, что подобные вещества влияют на печень — она испытывает повреждения, как при дерматите и гепатите.

Еще один пострадавший от отравления, якобы совершенного украинцами — Владимир Сальдо, который едва выжил в августе 2022 года, — напомнил российский военный.

Минобороны РФ — об отравлении Пасечника и Сальдо Фото: Министерство обороны РФ

Российские власти планируют показать собранную информацию на 105-й сессии Организации по запрещению химического оружия, которая состоится 4-5 марта в Гааге. В отчете, который презентовали на брифинге, рассказывают о якобы примерах использования Украиной запрещенных химических веществ. В качестве доказательств приводят данные о средствах химической защиты, полученные от стран Запада.

Минобороны РФ — о химическом оружии Фото: Министерство обороны РФ

Отметим, фенол — кристаллическое вещество, которое имеет специфический запах: с ним сталкиваются работники на предприятиях по выпуску пластмасс, нейлона, эпоксидных смол. Острое отравление этим веществом вызывает сердечную недостаточность, гипотермию, кому, остановку дыхания. Первые симптомы — "кашель, головокружение, ожоги дыхательных путей, судороги".

События в ЛНР — детали

Отметим, в Telegram-канале Леонида Пасечника можно узнать, чем он занимался в период возможного отравления. 5 декабря 2023 года отсутствует информация о какой-либо его деятельности. Зато 4 декабря он участвовал в мероприятии, связанном с партией "Единая Россия", а 6 декабря — в активностях на "Саур-Могиле".

Леонид Пасечник — что делал 4 декабря 2023 года Фото: Скриншот Леонид Пасечник — что делал 6 декабря 2023 года Фото: Скриншот

Об отравлении Владимира Сальда стало известно в начале августа 2022 года, ранее писал Фокус. Согласно данным СМИ, его срочно вывезли в Крым, а затем транспортировали в Москву. Подозревали, что он действительно отравился неизвестным веществом. Несколько месяцев о коллаборанте и госизменнике ничего не было известно, однако он все же выздоровел и вернулся на должность в оккупационной администрации.

Напоминаем, 10 февраля в ВСУ рассказали о 800 случаях использования россиянами химического оружия. Кроме того, во время боев в Авдеевке враг использовал зажигательные боеприпасы с фосфором. Между тем 16 февраля в российской колонии умер оппозиционер Алексей Навальный, которого в 2020 году Кремль отравил веществом "Новичок".