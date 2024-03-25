Підірвав "поліцейського": на окупованому Донбасі мешканець Пензи влаштував теракт (фото)

Окупаційна влада побачила "український слід" у нападах на місцевих "поліцейських". Однак винуватцем виявився не українець, а неодноразово судимий мешканець Пензи.

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Росіянин з Пензи уклав контракт з ЗС РФ і воював в Україні шість місяців. Після цього він двічі кидав гранати у "поліцейських" окупованої Луганщини, доки врешті не загинув. Про деталі інциденту на окупованій частині Луганщини розповіли в Telegram-каналі ASTRA.

У дописі ASTRA ідеться про два інциденти, які стались в Луганську 18-20 березня. У обох випадках фігурантом виступав чоловік, якого спершу вважали "українським диверсантом".

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З'ясувалось, що це громадянин РФ, житель Пензи, який у вересні 2023 року уклав контракт з ЗС РФ, потім вирішив втекти, але врешті підірвався на власній гранаті.

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Росіянин двічі контактував з так званою "поліцією ЛНР", — розповідається у дописі з посиланням на власні джерела. Перший контакт відбувся 18 березня. У місцевих "правоохоронців" викликав підозру чоловік та його супутник. У них спробували перевірити документи, натомість отримали вибух гранати, а фігуранти втекли. Чи були поранені "поліцейські", не вказується.

За два дні, 20 березня, на вулицях Луганська пролунав ще один вибух. Цього разу вибухнуло всередині таксі. Як з'ясувалось, утікача помітили всередині авто і знов спробували затримати. Однак він підірвав ще одну гранату — загинув сам, поранив п'ятьох "поліцейських".

На відео, зроблених на місці подій, можна побачити автомобіль, у якому стався інцидент. Біля нього — з десяток представників окупаційної влади, які їздять на бронеавтомобілі у місті, розташованому за 100 км від лінії фронту.

Події в "ЛНР" - місце вибуху авто Фото: Скриншот

На інших кадрах видно, що "поліція" оглядала місце інциденту до ранку.

Події в "ЛНР" - місце інциденту в Луганську Фото: Скриншот

Відеозапис з місця теракту Фокус не публікує з етичних міркувань.

Підривником виявився 34-річний житель Пензи Олексій Шатілов, — пояснили неназвані джерела каналу. Чоловік мав значний досвід перебування в колоніях: судили за крадіжки, розбій, викрадення авто, убивства. У вересні він завербувався на війну в Україну, а вже у березні опинився у цивільному авто в Луганську з гранатою в руках. Про те, як склалась доля напарника, з яким його бачили під час першого інциденту, у дописі не вказується.

Зазначимо, у РФ триває прихована мобілізація, під час якої на війну ідуть добровольці, уклавши контракт з ЗС РФ. Серед добровольців — ув'язнені, яким обіцяють помилування, якщо вони доживуть до кінця терміну угоди. Тим часом у росЗМІ розповідають про ексзеків, які повертаються з війни і отримують помилування: вони коять нові злочини проти односельців.

Нагадуємо, військовий експерт і полковник запасу Петро Черник заявив, що РФ планує провести нову хвилю мобілізації, щоб підсилити ЗС РФ для війни. Теракт у концертному залі "Крокус", який відбувся 23 березня, можуть використати, щоб налаштувати росіян проти українців і набрати нових контрактників в армію.