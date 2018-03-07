Оккупанты заметают следы российского присутствия на Донбассе

Командованием оккупационных войск на Донбассе принимаются дополнительные меры, направленные на сокрытие российского военного присутствия.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.



"По информации ГУ разведки Минобороны Украины, командованием оккупационных войск принимаются дополнительные меры, направленные на сокрытие российского военного присутствия на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В том числе с целью недопущения документального подтверждения российского гражданства военнослужащих, которые могут попасть в плен или перейти на сторону украинских силовых структур", - рассказал Гуцуляк.

Он отметил, что происходящее связано со случаем взятия в плен 4 марта гражданина России Николая Покусаева.

"В частности, по приказу российского командования у так называемых военнослужащих так называемых соединенных частей I и II армейских корпусов российско-оккупационных войск в авральном порядке изымаются любые документы, которые могут указывать на их российское гражданство или принадлежность к Вооруженным силам РФ", - заявил спикер.

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Напомним, 5 марта стало известно, что военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ на Донбассе захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований, который оказался гражданином России. Во время задержания у боевика изъяли документы, среди которых паспорт гражданина РФ, а также "временное удостоверение личности" террористической организации "ДНР", выданное 5 февраля этого года. В нем указано, что этот мужчина в 1970 года рождения, по "воинскому званию" является "рядовым".