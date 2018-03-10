Волкер: Проблема не в минских соглашениях, а в нежелании России их выполнять

Выполнение минских соглашений позволило бы завершить войну на Донбассе, однако Россия не прилагает для этого никаких усилий. Об этом заявил специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер во время дискуссии на Брюссельском форуме, сообщает Укринформ.

"Минские договоренности существуют. И они включают все вопросы, которые необходимы для обеспечения прекращения огня, восстановления украинского национального контроля, суверенитета и территориальной целостности. Но проблема заключается лишь в том, что эти договоренности должны быть реализованы", - отметил он.

Представитель Госдепа подчеркнул, что Россия вместо того, чтобы обеспечить устойчивое прекращение огня, продолжает развертывать органы военного управления и не выводит тяжелое вооружение из региона.

"Украина теряет еженедельно несколько своих солдат. Представьте, что вы имеете реальную войну на своей территории. Не где-то далеко, а непосредственно на вашей территории. И ваши вооруженные силы защищают вашу страну, теряя солдат, защищающих свою страну. Вот такая ситуация сейчас в Украине. Представьте влияние этого на политику в стране", - добавил Волкер.

По его мнению, продолжающийся конфликт на Донбассе мешает руководству Украины решать вопросы экономики, развития образования, другие неотложные потребности и проблемы общества.

"Вот под таким давлением сейчас находится Украина" – резюмировал Волкер.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил, что созданные Россией оккупационные образования "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе должны быть ликвидированы, потому что не отвечают Конституции Украины.