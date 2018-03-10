Порошенко назвал следующую цель для Украины в евроатлантической интеграции

Решение о предоставлении нашей стране статуса "страны-аспиранта" стало признанием реального состояния отношений Украины и НАТО. Об этом заявил президент Петр Порошенко в Facebook.
"Благодарен за твердую позицию поддержки Украины, для которой одним из ключевых приоритетов национальной безопасности является достижение критериев членства в Альянсе", - отметил Порошенко.
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По словам президента, следующая цель Украины – План действий по членству для Украины. Порошенко добавил, что в письме к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу в феврале этого года официально зафиксировал стремление нашей страны стать членом Альянса.
Напомним, НАТО официально признало стремление Украины к обретению полноценного членства в Альянсе.