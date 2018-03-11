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Главная » Страна » Могерини предлагает Киеву и Брюсселю "продвигаться вместе вперед"

Могерини предлагает Киеву и Брюсселю "продвигаться вместе вперед"

Могерини предлагает Киеву и Брюсселю "продвигаться вместе вперед"
Фото: РБК-Украина

Представитель ЕС везет в Украину большую кампанию

11.03.18 70
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Федерика Могерини, представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности, во время своей поездки в Украину планирует представить коммуникационную кампанию "Продвигаясь вместе вперед", которая посвящена Соглашению об ассоциации.

Об этом сообщает УНИАН.

"Цель кампании - показать, что значит наше Соглашение об ассоциации для украинцев, и почему это наша приоритетная задача. Люди должны знать, что о наших взаимоотношениях распространяют фейковую информацию, но мы также должны действовать и действуем на опережение, чтобы у людей был доступ, в первую очередь, к фактам", - заявила Могерини.

В Евросоюзе сбором и опровержением фейковых сообщений занимается Оперативная рабочая группа ЕС по стратегическим коммуникациям. Однако информировать людей необходимо и за пределами ЕС, уверена Могерини.

"Приведу на примере Украины: украинский народ и наши граждане должны знать о работе, которую мы проводим совместно для поддержки реформ, о создании возможностей для молодежи, росте бизнеса, поддержке прав человека и основных свобод и, конечно же, о приверженности ЕС независимости и территориальной целостности вашей страны", - уточнила она.

Напомним,  Могерини приедет в Украину обсудить реформы и Крым. Ее визит планировалось провести параллельно с обсуждением министрами иностранных дел стран-членов ЕС отношений между Украиной и Евросоюзом в Брюсселе.

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