В Брюсселе иногда раздражены, как Рада, правительство и президент перекладывают вину друг на друга, — Ребекка Хармс

Один из главных адвокатов Украины на международной арене — депутат Европарламента Ребекка Хармс рассказала Фокусу о своём видении успехов и поражений послереволюционной Украины, сложном процессе реформ в нашей стране и миротворческой миссии на Донбассе

20 февраля авторитетное издание Reuters опубликовало резонансную статью о провале проекта модернизации КПП на границе Украины с ЕС, под которую давал деньги Евросоюз, украинская сторона оказалась не в состоянии их освоить. По словам одного из европейских дипломатов, в ЕС накопилась определённая усталость от Украины из-за отсутствия реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией.

Депутат Европарламента и глава делегации Парламентской ассамблеи "Евронест" немка Ребекка Хармс много лет занимается украинскими делами. По её словам, об "усталости" говорить рано, но украинская власть должна выполнять многочисленные обязательства, которые взяла перед европейцами, иначе ей придётся заплатить высокую цену.

Нарушенные обещания

Reuters опубликовало статью под заголовком "ЕС сворачивает пограничные проекты по мере роста усталости от Украины". Вы как европейский политик чувствуете эту усталость?

— Я вижу, что Украина находится в сложном процессе перемен. То, о чём написало издание Reuters, я бы не назвала "усталостью от Украины". Я бы сказала, что это разочарование. Реформы идут не так гладко, как мы надеемся здесь, в Брюсселе. Иногда трудно понять, в чём состоит проблема с выполнением обязательств, записанных в Соглашении об ассоциации с ЕС.

Видите ли вы угрозу потери безвизового режима?

— Реформы и прогресс в борьбе с коррупцией являются условием безвизового режима. Это также основные цели Революции достоинства. Все задержки в этой части реформ могут стать бременем для Украины, в том числе для безвизового режима. Я делаю всё возможное, чтобы поддержать украинцев в этом процессе. Выступаю против того, чтобы граждане расплачивались за нежелание политиков выполнять свои обязанности.

В прошлом году меня насторожило то, что последний транш финансовой макроэкономической помощи ЕС Украине не выплатили, поскольку условия и цели Соглашения об ассоциации не были выполнены. Киев не может позволить себе потерять поддержку со стороны международных доноров. Кредиты на финансовых рынках стоят намного дороже, чем поддержка со стороны ЕС или МВФ. Для украинских налогоплательщиков цена невыполненных обязательств может стать высокой.

"Я против того, чтобы украинцы расплачивались за нежелание политиков выполнять свои обязанности"

Каковы основные достижения и основные неудачи послереволюционной Украины?

— Реформа национальной полиции, пенсионной системы, сектора здравоохранения, энергетического сектора и децентрализации впечатляют как законотворческий процесс. Однако законодательство должно быть реализовано. Борьба с коррупцией требует сильных независимых институтов. ЕС вместе с МВФ и Всемирным банком решительно поддержали успешное создание НАБУ, ProZorro для прозрачных государственных закупок и закона об электронном декларировании.

Мы видим много достижений, но есть некоторые проблемы. Хорошо, что закон о Высшем антикоррупционном суде наконец прошёл первое чтение. Тем не менее он должен быть изменён в соответствии с мнением Венецианской комиссии. С осени 2017 года я и другие друзья Украины в Европейском парламенте несколько раз просили коллег в Верховной Раде вывести неправительственные общественные организации из-под действия закона об электронных декларациях. Такие организации должны соблюдать правила прозрачности, аналогичные правилам в странах ЕС.

Какой прогресс по сравнению с другими странами я вижу у вас? Это открытая, живая и свободная дискуссия о коррупции и других проблемах. Обсуждение не облегчает жизнь вашим политикам, но оно действительно влияет на украинское общество, особенно по сравнению с другими странами.

А политическую воля к реформам здесь есть?

— Украина должна выполнять свои обязательства. Эти обязательства вытекают из событий Евромайдана, они также закреплены в Соглашении об ассоциации с ЕС. Например, это реформа избирательного законодательства. Новые выборы в Украине должны проводиться на основе более совершенного законодательства, что усилит борьбу с коррупцией и бесхозяйственностью.

Надо принимать во внимание не только то, что происходит в Раде, но и вне сферы законотворчества. Гарантией того, что Украина будет бороться с коррупцией, является украинское общество. Изменения, которых хотят украинцы, произойдут не за один парламентский срок, а в течение одного поколения. Это долгий путь, и нам нужно идти вместе. Убеждена, что мы добьёмся успеха. Покажите мне другую соседнюю постсоветскую страну, где происходят такие процессы, которые критикуются и находятся под влиянием гражданского общества.

Какова вероятность того, что эти реформы будут отменены?

— Нет того, что нельзя было бы отменить, особенно в демократических странах. В Украине нужно сосредоточиться на создании сильных и независимых институтов. Они являются столпами стабильности в стране.

Надёжная гарантия. Ребекка Хармс считает, что главный залог эффективной борьбы с коррупцией в Украине — гражданское общество

Украина вступает в период длинной избирательной кампании. Какова, на ваш взгляд, вероятность проведения хоть каких-либо крупных реформ в течение этого времени?

— Это проблема, с которой мы сталкиваемся в каждой стране: чем ближе к выборам, тем меньше возможностей действовать конструктивно. Институты ЕС в Брюсселе иногда раздражены тем, что Верховная Рада, правительство и президент перекладывают вину друг на друга. К выборам этого станет ещё больше. Мы это знаем из опыта наших стран. Однако украинцы не должны терять дух реформ. Есть слишком много вещей, которые не могут ждать до выборов в 2019 году. Я приветствую презентацию дорожной карты для реализации Соглашения об ассоциации с ЕС.

Люди и территория

В Украине идёт дискуссия о том, что является нашей главной проблемой: коррупция или война. Как вы на это ответите?

— Люди страдают от войны, потому что Путин хотел усложнить процесс реформирования Украины. Оккупация и поддержка войны Кремлём направлены против идей Евромайдана и европейской интеграции. Война — огромное бремя для процесса реформ. По опыту бывших государств Варшавского договора я знаю, насколько непросто реализовывать реформы. А с войной и с оккупацией, длящейся уже свыше четырёх лет, это становится ещё более сложной задачей.

Многие украинцы теряют надежду на то, что эта война когда-либо закончится. Отсутствие позитивной перспективы на востоке затмевает процессы реформ. Однако я повторяю, что успешные демократические реформы — наш путь к победе над Владимиром Путиным.

Считаете ли вы, что миротворческая миссия ООН поможет в разрешении конфликта? Или такая миссия лишь заморозит ситуацию?

— Я открыта для всех возможностей остановить войну, поскольку страдаю от того, что почти каждый день убивают украинцев. Концепция миротворческой миссии, которую я поддерживаю, требует от России вывода своих войск и оружия из Украины. Никакой прогресс не может произойти до тех пор, пока российские оружие, наёмники и солдаты находятся на территории Украины. Миротворческая миссия ООН имеет смысл, если она будет контролировать границу между Донбассом и Россией. В противном случае мы действительно получим замороженный конфликт. Нам нужно найти решение, которое лучше всего подходит для людей и для Украины.

"Украинцы не должны терять дух реформ. Есть слишком много вещей, которые не могут ждать до выборов в 2019 году"

Тех людей, которые живут на оккупированных территориях?

— Слышала от украинцев, занимающихся вопросами реинтеграции Донбасса, и от экспертов ООН, что жители Донбасса в основном хотят, чтобы война закончилась. Я часто бывала на контролируемых правительством территориях в серой зоне и по собственному опыту знаю, что люди находятся в ужасной ситуации, они устали от этого. Многие из них не уехали или вернулись, потому что не нашли пристанища в других регионах Украины в качестве внутренне перемещённых лиц. Во всех стратегических дискуссиях о Донбассе нам нужно помнить о том, что там живут граждане Украины. Да, необходимо бороться и защищать страну. Для того чтобы не потерять поддержку со стороны людей, мы должны делать то, что лучше именно для них.

Считаете ли вы, что миротворческая миссия ООН придёт на Донбасс в ближайшем будущем?

— Я предложила пригласить Курта Волкера (спецпредставитель Госдепартамента США по Украине. — Фокус) в Европейский парламент, чтобы обсудить с ним эту миротворческую миссию. Однако до так называемых выборов в России никаких решений не будет. По моему мнению, миссию ООН нельзя согласовывать на условиях Кремля. Российская сторона ведёт дискуссию с нашими дипломатами, но пока в Москве не готовы позволить миротворцам контролировать всю территорию Донбасса.

Украинские власти создали реальную стратегию возвращения Крыма?

— Международная дипломатия, продвигаемая украинским правительством, позволила добиться резолюции ООН, осуждающей оккупацию и аннексию Крыма. Тем не менее крымчане страдают от недостаточного внимания со стороны международного сообщества к их проблемам, связанным с российской оккупацией. Я приветствую то, что аннексию не признают. Однако очевидно, что международное сообщество не знает, как эту аннексию преодолеть. Я — из Германии, у нас также была граница, и когда Берлинская стена рухнула, никто этого не ожидал. То, что мы — в Украине и во всём мире — можем и должны делать, так это повысить осведомлённость об ужасном положении многих людей в Крыму, особенно крымских татар. Они страдают от угнетения, их права нарушают, из них делают преступников, вынуждают принимать российское гражданство. Крымские татары, как и многие другие украинцы в Крыму, мужественно выступают против оккупации. Мир должен сделать гораздо больше, чтобы поддержать их.