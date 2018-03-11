Выборы президента России начались в США

Досрочное голосование на выборах президента России началось в воскресенье в городах Бостон (штат Массачусетс), Олбани (штат Нью-Йорк) и Филадельфия (штат Пенсильвания).

Об этом сообщило генеральное консульство РФ в Нью-Йорке, передает ТАСС.

В воскресенье сотрудники генконсульства РФ в Сиэтле (штат Вашингтон) организуют также досрочное выездное голосование в городах Сан-Франциско, Сан-Хосе и Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Сан-Хосе.

Для проведения голосования на территории США 18 марта будут организованы избирательные участки в помещениях российских загранучреждений - в посольстве в Вашингтоне, генконсульствах в Нью-Йорке, Сиэтле (штат Вашингтон) и Хьюстоне (штат Техас).

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Кроме того, сегодня более 500 военнослужащих досрочно проголосовали на выборах президента РФ в аннексированном Севастополе.

Как сообщается, голосование было организовано по обращению командиров некоторых воинских частей Севастопольского гарнизона.

Уточняется, что это единственное досрочное голосование, организованное для военных в Севастополе.

Напомним, на 18 марта в РФ назначены выборы президента. Оккупационная власть планирует провести голосование и в аннексированном Крыму. Украина признает это голосование незаконным.