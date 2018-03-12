Могерини: У Евросоюза нет усталости от Украины

У руководства Европейского Союза нет усталости в вопросе поддержки Украины. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности Федерика Могерини на совместном брифинге с президентом Петром Порошенко, передает Радио свобода.

"Не вижу усталости в ЕС. Считаю, что единогласное решение Европейского союза продлить санкции (против РФ, - ред.), а также решение о финансовой помощи подтверждают это. Тем более, что мы видим результаты... Мы также не устали от работы по имплементации минских соглашений. Очевидно, есть определенная фрустрация из-за отсутствия прогресса, но мы настроены делать еще больше", - отметила Могерини.

Также она добавила, что Евросоюз принимает участие в обсуждении вопроса миротворческой миссии ООН на Донбассе для обеспечения максимальной эффективности каждого шага по выполнению минских договоренностей.

Напомним, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и по вопросам политики безопасности, вице-президент Европейской Комиссии Федерика Могерини прибыла в Украину с рабочим визитом.