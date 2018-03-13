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Как Россия Украину газом шантажировала

Россия решила, что Украина должна доказать целесообразность продолжения транзита газа

Россия решила, что Украина должна доказать целесообразность продолжения транзита газа
Фото: ТАСС

Алексей Миллер считает, что Стокгольмский арбитраж принял асимметричное решение, которое нарушило баланс интересов сторон

13.03.18 142
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Украина должна доказать экономическую целесообразность продолжения транзита российского газа по своей территории, Газпром готов рассмотреть эти предложения.

Об этом заявил глава Газпрома Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, сообщает ТАСС.

"В текущих условиях важно отметить, что тут уже украинская сторона должна доказывать экономическую эффективность и целесообразность продолжения транзита газа через территорию Украины. И мы готовы выслушать и рассмотреть такое предложение, если вдруг такие предложения будут", - сказал он.

При этом Миллер заявил, что рисков для транзита российского газа в Европу на фоне спора Газпрома с Нафтогазом не будет при отсутствии несанкционированного отбора.

"Для транзита в Европу через территорию Украины в настоящее время рисков никаких нет, если, конечно же, не будет несанкционированного отбора со стороны НАК "Нафтогаз Украины", - сказал он.

Глава Газпрома считает, что спрос на российский газ летом этого года будет высоким из-за низкого уровня запасов газа в подземных хранилищах.

"В подземных хранилищах Европы сегодня осталось газа очень мало, где-то всего-навсего 25%. В некоторых странах этот уровень вообще является критическим - 10%. Но это значит, что в предстоящий период закачки летом спрос на российский газ будет также высоким", - сказал он. 

Миллер уточнил, что Газпром принял решение о расторжении контрактов с Нафтогазом Украины, чтобы избежать миллиардов долларов штрафа, которые украинская сторона была намерена взыскать за оставшийся срок действия контракта. 

"Стокгольмский арбитраж принял асимметричное решение, которое нарушило баланс интересов сторон по контрактам, на поставку и транзитному. По решению арбитража Газпром должен заплатить Нафтогазу $2,56 млрд, но с пониманием того, что НАК "Нафтогаз Украины" сразу же сделал заявление о том, что за предстоящий 2018-2019 годы до конца действия контракта НАК "Нафтогаз Украины" на основании решения Стокгольмского арбитража взыщет еще штрафы с нас, и мы будем вынуждены заплатить еще несколько миллиардов долларов. Конечно же, в таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения. Газпром принял решение о начале процедуры расторжения контрактов в судебном порядке через Стокгольмский арбитраж", - сказал он.

Миллер напомнил, что Газпром уже подал апелляцию по контракту на поставку газа Украине, до конца марта будет подана апелляция по контракту на транзит, инициирована процедура расторжения контракта в установленном порядке. "Без сомнения, решение о расторжении контрактов - это процедура не очень быстрая. По-видимому, на это уйдет плюс-минус 1,5-2 года", - сказал он.

По словам главы российской компании, Газпром рассчитывает, что в ходе последующих разбирательств суд исправит дисбаланс интересов, сложившийся в контрактах с Нафтогазом. 

"Мы, без сомнения, рассчитываем на то, что в рамках новых разбирательств Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов с НАК", - сказал он.

Напомним, ранее Газпром направил Нафтогазу официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

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