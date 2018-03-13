В Евросоюзе "поставили оценку" Украине за выполнение требований ЕС и МВФ

Украина недостаточно выполняет требования Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ).
Соответствующий документ подготовили министры иностранных дел стран Европейского Союза, написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
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"13 стран-членов ЕС и близких союзников Украины создали неофициальный документ перед обсуждением Советом ЕС на уровне глав МИД 19 марта, в котором говорится, что "правительство не в полной мере выполняет критерии ЕС и МВФ. Активисты гражданского общества и эксперты предупреждают об опасности отката", - написал он.
13 EU member states & close allies of #Ukraine have authored a non-paper ahead of the FAC discussion on 19 March stating that "the government is not fully delivering on EU and IMF benchmarks. Civil society activists and experts warn of the risk of backsliding."— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 марта 2018 г.
Напомним, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что у руководства Евросоюза нет усталости от Украины.