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Условия, приближенные к боевым. Почему украинские солдаты гибнут на учениях
Полигон "Широкий лан" / Фото: пресс-служба Минобороны

Условия, приближенные к боевым. Почему украинские солдаты гибнут на учениях

На полигоне в Николаевской области во время пожара погиб военнослужащий, семеро его коллег получили ранения. Такие инциденты не редкость: несчастные случаи на полигонах происходят чуть ли не ежемесячно. Их причинами называют "неисправность", "неосторожность", "невыполнение правил техники безопасности"

Залина Крюкова - 13.03.18 142
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В марте 2017 года советник министра обороны Юрий Бирюков сообщил о том, что на строительство полигона Широкий Лан на Николаевщине выделено 370 млн грн. Масштабное строительство должно было закончиться до конца года, однако в график не уложились – военнослужащим приходится жить в походных условиях.

Спустя год, 13 марта 2018 года, на полигоне случилась трагедия: один солдат погиб, семеро ранены. В своём Facebook Бирюков описал обстоятельства инцидента. Истопник плеснул бензина в погасшую печь, произошла вспышка, на истопнике загорелась одежда. В панике он опрокинул бутылку с горючим и буржуйку, после чего произошёл взрыв. "Ночь, спали, молниеносное развитие событий, паника, непонимание, всё горит", - описывает ситуацию советник министра, отмечая при этом, что причина трагедии – несоблюдение инструкций, которые все считают пережитками прошлого. - График работы истопника, журнал учёта, инструкции, журнал учёта журнала инструкций. Мы очень любим троллить армию за её "инструкционность" и за её "бумажность". Где-то в этом ворохе инструкций было написано, что нельзя из пластиковой бутылки лить бензин в буржуйку".

Наличие инструкции не спасает, если её никто не читает. "Фактически к мерам безопасности у нас осталось  советское отношение  – распишись и свободен", - говорит военный эксперт Олег Жданов. Его мнение подтверждает статистика: из-за халатности или откровенной глупости происходит множество инцидентов.

Печальная хроника

В последнее время сообщения о несчастных случаях, произошедших во время учений, поступают регулярно. Последний громкий инцидент произошёл 22 февраля 2018 года в пгт Большие Мосты на Львовщине. Руководитель стрельб кинологического учебного центра Государственной пограничной службы Украины обстрелял из гранатомёта блиндаж с людьми, в результате погиб военнослужащий-контрактник.

20 июня 2017 года на полигоне в Днепропетровской области во время учебных соревнований взорвался боеприпас. Травмы получили 8 человек.

После инцидентов со взрывами миномётов изменились инструкции проведения учений. Однако пожары армию пока ничему не научили: как правило, на полигонах живут в палатках, отапливаемых буржуйками

В апреле того же года во время учебных стрельб на Чугуевском полигоне в Харьковской области двое военнослужащих-контрактников погибли, получив осколочные ранения. Сообщалось, что возле парней разорвался снаряд.

24 февраля 2017-го в Житомирской области на полигоне во время подготовки тактического поля для проведения стрельб погиб сержант-радиотелефонист - рядом с ним взорвалась граната.

В декабре 2016 года на полигоне ВДВ в Житомирской области загорелся палаточный городок. В результате пожара сгорело четыре палатки, обошлось без жертв.

Двумя месяцами ранее на Яворовском полигоне на Львовщине трое военнослужащих получили ранения из-за взрыва неизвестного предмета, который разорвался в руках одного из военных. Сообщалось, что боец поднял с земли остатки противотанковой управляемой ракеты.

В сентябре 2016-го на Ровенском военном полигоне в результате взрыва гранатомёта РПГ-18 пострадали семеро военнослужащих.

Ещё один инцидент произошёл в июне 2016 года в том же Широком Лане: во время стрельб разорвался 120-миллиметровый миномет. Погиб 45-летний военный, десять бойцов получили ранения.

Среди причин таких инцидентов часто указывают "неисправность", "неосторожность", "невыполнение правил техники безопасности".

Работа над ошибками

В ответ на трагедии армейские законы понемногу меняются. Например, после инцидентов со взрывами миномётов изменились инструкции проведения учений. "Если миномёт взорвался при выстреле, причина – брак и нарушение технологий при производстве данного вида вооружения.  После инцидентов, которые произошли с миномётом "Молот", командиры приняли меры: сейчас все стреляют "со шнурка": опускают мину в ствол, уходят в укрытие и дергают за шнур. То есть, меры безопасности были улучшены, но лишь по факту случившегося", - рассказывает Олег Жданов.

Однако пожары армию пока ничему не научили: как правило, на полигонах живут в палатках, отапливаемых буржуйками. "Ни одна армия мира не учится в таких условиях, везде для проживания личного состава на полигонах строят стационарные городки", - говорит Жданов.

По его словам, в Украине тоже есть пример, достойный подражания: на Яворовском полигоне построены модульные казармы, грунт засыпан гравием, обустроены дренажные системы, чтобы солдатам не приходилось месить грязь. Но пока это лишь исключение из правил.

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