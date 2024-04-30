Польская армия увеличит число активых резервистов до 150 тысяч человек: что это значит

Реформа в польской армии изменит качество подготовки резерва, а также подразумевает постоянную связь резервистов с их воинскими частями, к которым они будут прикреплены.

Related video

Военное руководство Польши намерено реформировать Войско Польское, увеличив численность армии до 300 тысяч солдат. Кроме того, как заявил начальник Генерального штаба польской армии генерал Веслав Кукула, будут смещены акценты в пользу "активного резерва", который будет насчитывать 150 тысяч человек. Об этом 29 апреля сообщило издание Dziennik Gazeta Prawna.

По словам польского военачальника, российская агрессия в Украине заставила многие страны пересмотреть свою оборонную политику. Частью ее, конечно же, является численность армии и ее резервов.

Поэтому в конечном итоге армия Польши должна состоять из 300 тысяч профессиональных военнослужащих, солдат, проходящих добровольную базовую военную службу, и Сил территориальной обороны. При этом такое количество солдат в армии будет достигнуто к 2039 году.

Активный резерв — что это значит

Но ключевым элементом армейской реформы, является преобразование пассивного резерва в активный. Кукула пояснил, что это будет связано с изменением качества подготовки и доступа к оборудованию, а также подразумевает постоянную связь резервистов с их воинскими частями, к которым они будут прикреплены.

"Мы работаем над реформой. Мы хотим перенести акцент с пассивного резерва на активный резерв, который постоянно прикреплен к воинским частям, участвует в их жизни и связывает их с военной службой на долгие годы", — подчеркнул польский генерал.

Важно

Польша усиливает свою армию для противостояния РФ, — The Times

Он добавил, что данное решение обусловлено будущими конфликтами — они могут быть длительными, интенсивными и более кровопролитными, в которых будут неизбежные потери среди профессиональных солдат.

Кукула отметил, что активный резерв формируется из лиц, прошедших необходимую военную подготовку и принявших присягу, в возрасте до 55 лет, а в случае с лицами в звании унтер-офицера или офицера — до 63 лет. Причем в этом случае служба в действующем резерве осуществляется на основе бессрочного контракта с Минобороны. Резервисты должны являться в казарму на 14 дней не реже одного раза в три года и будут получать более 140 злотых в день (около 1400 грн).

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск 4 апреля заявил, что у Варшавы нет намерения участвовать в войне в Украине. Чиновник напомнил, что такую же позицию он озвучил другим мировым лидерам, в том числе и главе белого дома Джо Байдену.