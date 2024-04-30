Польська армія збільшить кількість активних резервістів до 150 тисяч осіб: що це означає

Реформа в польській армії змінить якість підготовки резерву, а також передбачає постійний зв'язок резервістів з їхніми військовими частинами, до яких їх буде прикріплено.

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Військове керівництво Польщі має намір реформувати Військо Польське, збільшивши чисельність армії до 300 тисяч солдатів. Крім того, як заявив начальник Генерального штабу польської армії генерал Вєслав Кукула, буде зміщено акценти на користь "активного резерву", який налічуватиме 150 тисяч осіб. Про це 29 квітня повідомило видання Dziennik Gazeta Prawna.

За словами польського воєначальника, російська агресія в Україні змусила багато країн переглянути свою оборонну політику. Частиною її, звичайно ж, є чисельність армії та її резервів.

Тому в кінцевому підсумку армія Польщі має складатися з 300 тисяч професійних військовослужбовців, солдатів, які проходять добровільну базову військову службу, і Сил територіальної оборони. Водночас така кількість солдатів в армії буде досягнута до 2039 року.

Активний резерв — що мають на увазі

Але ключовим елементом армійської реформи є перетворення пасивного резерву в активний. Кукула пояснив, що це буде пов'язано зі зміною якості підготовки та доступу до обладнання, а також має на увазі постійний зв'язок резервістів з їхніми військовими частинами, до яких вони будуть прикріплені.

"Ми працюємо над реформою. Ми хочемо перенести акцент із пасивного резерву на активний резерв, який постійно прикріплений до військових частин, бере участь у їхньому житті та пов'язує їх із військовою службою на довгі роки", — наголосив польський генерал.

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Він додав, що це рішення зумовлене майбутніми конфліктами — вони можуть бути тривалими, інтенсивними і більш кровопролитними, в яких будуть неминучі втрати серед професійних солдатів.

Кукула зазначив, що активний резерв формується з осіб, які пройшли необхідну військову підготовку і склали присягу, віком до 55 років, а у випадку з особами у званні унтерофіцера або офіцера — до 63 років. Причому в цьому разі служба в активному резерві здійснюється на основі безстрокового контракту з Міноборони. Резервісти повинні з'являтися в казарму на 14 днів не рідше ніж один раз на три роки та отримуватимуть понад 140 злотих на день (майже 1400 грн).

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 4 квітня заявив, що у Варшави немає наміру брати участь у війні в Україні. Чиновник нагадав, що таку саму позицію він озвучив іншим світовим лідерам, зокрема й главі білого дому Джо Байдену.