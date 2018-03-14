Инцидент произошел во время встречи с президентом Австрии

Президент Украины Петр Порошенко поднял упавшую шапку украинскому солдату почетного караула.

Соответствующее видео разместил в Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Так, во время официальной церемонии встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом у одного из солдат почетного караула на землю упала шапка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко попросил ЕС дать Украине оружие

Она лежала на земле, пока исполнялись гимны Австрии и Украины. Затем Порошенко поднял шапку и надел ее солдату на голову.

"Военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле. Президент помог воину почетного караула. Очень по-человечески", - написал Цеголко.

Напомним, Петр Порошенко во время встречи с вице-президентом Европейской Комиссии Федерикой Могерини в понедельник, 12 марта, заявил, что на данный момент прогресса в освобождении украинских заложников на Донбассе и в России нет.