РФ заплатила $48 тыс. "испанскому диспетчеру", обвинившему Украину в крушении MH17, - СМИ

Журналисты нашли "испанского диспетчера Карлоса", который выдавал себя за украинского авиадиспетчера и писал в Twitter, что якобы видел украинские истребители рядом с Boeing 777, сбитым на Донбассе в 2014 году.

Об этом говорится в совместном расследовании Радио Свобода и группы румынских журналистов RISE Project.

"Диспетчер Карлос, которой якобы работал в киевском аэропорту Борисполь и писал в Twitter под псевдонимом spainbuca о том, что украинские самолеты преследовали малазийский Boeing, оказался человеком по имени Хосе Кароса Барриос Санчес. Он имеет судимости в Испании и был арестован в Румынии за мошенничество", - пишет издание.

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Авторы расследования нашли Санчеса и пообщались с ним в WhatsApp. Он утверждает, что получил в общем 48 тыс. долларов из российских источников, в качестве платы за свою роль "испанского диспетчера Карлоса".

Санчес также утверждал, что может подтвердить связь россиян с учетной записью @spainbuca в Twitter и предоставить банковские данные и записи разговоров с работниками Russia Today, но никаких доказательств так и не предоставил. Телеканал RT при этом утверждает, что ничего ему не платил

Напомним, 17 июля 2014 года Боинг-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, упал в захваченной Донецкой области – все 298 человек погибли.

Эксперты установили, что пассажирский самолет сбили из установки "Бук", привезенной боевикам из России. РФ свою причастность отрицает.

По заключению Bellingcat, "Бук" перевозил отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский ("Хмурый").