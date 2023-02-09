Зеленский во Франции, Киев со светом и следствие по МН17: главные события за ночь 8 февраля

Фокус в одном материале собрал главные события минувшего вечера и ночи и рассказал, что произошло нового в Украине и мире.

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Франции с Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцем, SpaceX ограничил интернет для Вооруженных сил Украины, в Луганской области продолжается наступление России, а Киев останется со светом на пол дня. Фокус в одном материале собрал главные события минувшего вечера и ночи.

Визит Зеленского во Францию

Сразу после визита в Великобританию, где президент Владимир Зеленский встретился с премьером Риши Сунаком, украинский лидер отправился с официальным визитом во Францию.

В Елисейском дворце Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Во время совместной пресс-конференции французский лидер подтвердил свое желание "сопровождать Украину к победе" в войне с Россией.

В ходе своего выступления Зеленский заявил, что счастлив своему прибытию в Париж для укрепления континентального единства. Президент Украины отметил, что его страна нуждается в большом количестве оружия.

Позже президент Франции Эмманюэль Макрон наградил Владимира Зеленского орденом Почетного легиона.

SpaceX ограничила использование интернета Starlink для ВСУ

Компания Илона Маска SpaceX решила ограничить возможности использования спутникового интернета Starlink для военнослужащих ВСУ. Об этом заявила президент и главный операционный директор компании Гвинн Шотвелл.

По словам директора, украинские военные использовали Starlink для управления беспилотниками, что противоречит правилам компании, которые запрещают использовать систему в качестве оружия.

"Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их возможности", — сказала она.

При этом не сообщается, какие меры приняла SpaceX.

Следствие по MH17: посла России в Нидерландах призвали к ответу за сбитый самолет

В Нидерландах вызвали после России для ответа и комментария по поводу результатов расследования дела о катастрофе MH17.

Сообщается, что российского посла вызвали в МИД, чтобы он дал письменные пояснения по поводу результатов расследования следственной группы, которые показали, что к сбитию пассажирского самолета в Boeing 777 в 2014 году причастен лично президент РФ Владимир Путин.

Следственная группа пришла к выводу, что Путин дал добро пророссийским боевикам на использование оружия, из которого был сбит самолет. Сепаратисты на востоке Украины подали запрос на усиление зенитного огня, и глава Кремля лично одобрил его.

Наступление ВС РФ в Луганской области

Согласно данным Института изучения войны (ISW) от 8 февраля, войска РФ перехватили инициативу в Украине и начали очередное крупное наступление в Луганской области.

Сообщается, что подразделения российских войск атакуют оборонительные рубежи Сил обороны к северо-западу от Сватово у Купянска и к западу от Кременной, незначительно продвигаясь вдоль границы Харьковской и Луганской областей.

Аналитики отмечают, что темпы операций Вооруженных сил России в западной части Луганской области заметно возросли за последнюю неделю.

"Привлечение значительных подразделений как минимум трех крупных российских дивизий к наступательным операциям в этом секторе указывает на то, что российское наступление началось", — отметили военные эксперты.

Киев и две области будут со светом до 15 часов

НЭК "Укрэнерго" установила новые лимиты потребления электроэнергии, которые, как сообщил в ДТЭК, позволят не отключать свет в Киеве и области, а также в Днепропетровском регионе с 10 до 15 часов.

"Установленные лимиты также позволяют не ограничивать электроснабжение с 10:00 до 15:00. Но в случае повышенной нагрузки в настоящее время могут применяться стабилизационные отключения согласно графику", — говорится в пресс-релизе ДТЭК.

Вместе с тем, как сообщил корреспондент Фокуса, в Киеве все же применяют отключения света у некоторых абонентов.