Киев и две области Украины 9 февраля частично будут со светом: подробности от ДТЭК

Как сообщает оператор распределения, новые лимиты потребления электроэнергии позволяют не отключать свет с 10 до 15 часов.

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НЭК "Укрэнерго" ввел новые лимиты энергопотребления, которые позволят не отключать свет на протяжении нескольких часов в Киеве и области, а также в Днепропетровском регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК 8 февраля.

"Укрэнерго" установил следующие лимиты:

Киев (с 00:00 до 10:00 — 845 МВт, а с 15:00 до 24:00 — 1027 МВт);

Киевская область (с 00:00 до 10:00 — 774 МВт, а с 15:00 до 24:00 — 823 МВт);

Днепропетровская область (с 00:00 до 10:00 — 1533 МВт, а с 15:00 до 24:00 — 1595 МВт).

Новые лимиты потребления электроэнергии позволят применять плановые отключения, а с 10 до 15 часов отключений света не будет вовсе.

"Установленные лимиты также позволяют не ограничивать электроснабжение с 10:00 до 15:00. Но в случае повышенной нагрузки в настоящее время могут применяться стабилизационные отключения согласно графику", — говорится в пресс-релизе ДТЭК.

Вместе с тем отмечается, что из-за серьезной аварии в Одесской области все еще сложная ситуация со светом.

Напомним, 8 февраля министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что энергосистема Украины пережила 12 ракетных атак со стороны России и 14 ударов БПЛА по энергообъектам, в связи с чем дефицит в системе все еще сохраняется, а по всей территории страны продолжаются отключения света.

Также напомним, 7 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Одессе постепенно налаживается ситуация с электроэнергией после аварии на подстанции. В город доставили более 80 мощных генераторов.

Ранее, 3 февраля, сообщалось о том, что из-за масштабной аварии на подстанции НЭК "Укрэнерго" в Одессе оказались временно обесточены Суворовский, Приморский и Малиновский районы, а также часть Одесского района.