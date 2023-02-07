"Ситуация улучшается": в Кабмине рассказали, что происходит в Одессе после масштабной аварии

В город уже доставили более 80 мощных генераторов и их доставка продолжается. Также в Одессе и области работает разветвленная сеть Пунктов несокрушимости.

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В Одессе постепенно налаживается ситуация с электроэнергией после аварии на подстанции. Одесситы по состоянию на вторник, 7 февраля, могут пользоваться светом по 4-5 часов в день, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Критическая инфраструктура запитана. У людей есть тепло и вода. Ремонтные работы продолжаются 24 на 7. Благодаря этому по крайней мере четыре-пять часов в день у людей есть свет. Делаем все возможное, чтобы улучшить ситуацию, но будем откровенны, повреждения очень серьезны", — рассказал глава Кабмина.

По его словам, в Одессу уже доставили более 80 мощных генераторов. Также в городе и районе работает разветвленная сеть Пунктов несокрушимости. Помимо этого, Кабмин решил выделить для города из резервного фонда госбюджета 30 млн гривен. За эти средства Одесская ОВА закупит горючее для генераторов.

Денис Шмыгаль отметил, что благодаря этому коммунальщики смогут держать в рабочем состоянии критическую инфраструктуру, пока не завершатся ремонтные работы на подстанции.

Авария на подстанции в Одессе

3 февраля из-за масштабной аварии на подстанции НЭК "Укрэнерго" в Одессе оказались временно обесточены Суворовский, Приморский и Малиновский районы, а также часть Одесского района. Электроэнергия не подавалась на объекты критической инфраструктуры, промышленности и бытовым потребителям.

У большинства людей в городе пропала вода, общественный электротранспорт тоже приостановил работу.

На следующий день, 4 февраля аварийные отключения в городе и области продолжились. В "Укрэнерго"сообщили о причинах аварии: ранее после российской ракетной атаки в области вышел из строя автотрансформатор. Его удалось починить, однако 3 февраля из-за большой нагрузки оборудование не выдержало и отключилось.

Чуть позже Денис Шмыгаль пообещал, что в течение суток в область завезут все мощные генераторы, которые есть в наличии у Минэнерго Украины.

Тем временем в Минэнерго во вторник, 6 февраля сообщили, что в Украине за последнюю неделю сократились случаи отключения электроэнергии, хотя в некоторых областях все еще наблюдается дефицит. Так, согласно последним данным, в первую неделю февраля количество отключений сократилось на 42% по сравнению с концом января.

Напомним также, что начиная со среды, 8 февраля, на всей территории Украины будут изменены лимиты потребления электроэнергии. Поэтому каждый регион в один из дней в течение ближайших двух недель будет со светом.