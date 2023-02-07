"Ситуація покращується": у Кабміні розповіли, що відбувається в Одесі після масштабної аварії

До міста вже доставили понад 80 потужних генераторів і їх доставка триває. Також в Одесі й області працює розгалужена мережа Пунктів незламності.

Related video

В Одесі поступово налагоджується ситуація з електроенергією після аварії на підстанції. Одесити станом на вівторок, 7 лютого, можуть скористатися світлом по 4-5 годин на день, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Критична інфраструктура заживлена. У людей є тепло та вода. Ремонтні роботи тривають 24 на 7. Завдяки цьому принаймні чотири-п'ять годин на день у людей є світло. Робимо все можливе, щоб покращити ситуацію, але будемо відвертими, пошкодження дуже серйозні", — розповів голова Кабміну.

За його словами, до Одеси вже доставили понад 80 потужних генераторів. Також у місті та районі працює розгалужена мережа Пунктів незламності. Крім цього, Кабмін вирішив виділити для міста з резервного фонду держбюджету 30 млн гривень. За ці кошти Одеська ОВА придбає пальне для генераторів.

Денис Шмигаль зазначив, що завдяки цьому комунальники зможуть тримати у робочому стані критичну інфраструктуру, доки не завершаться ремонтні роботи на підстанції.

Аварія на підстанції в Одесі

3 лютого через масштабну аварію на підстанції НЕК "Укренерго" в Одесі виявилися тимчасово знеструмлені Суворовський, Приморський і Малиновський райони, а також частина Одеського району. Електроенергія не подавалася на об'єкти критичної інфраструктури, промисловості та побутових споживачів.

У більшості людей у місті зникла вода, громадський електротранспорт теж призупинив роботу.

Наступного дня, 4 лютого, аварійні відключення у місті й області продовжилися. В "Укренерго" повідомили про причини аварії: раніше після російської ракетної атаки в області вийшов із ладу автотрансформатор. Його вдалося відремонтувати, проте 3 лютого через велике навантаження обладнання не витримало і відключилося.

Трохи пізніше Денис Шмигаль пообіцяв, що протягом доби в область завезуть усі потужні генератори, які є у Міненерго України.

Тим часом у Міненерго у вівторок, 6 лютого, повідомили, що в Україні за останній тиждень скоротилися випадки відключення електроенергії, хоча в деяких областях усе ще спостерігається дефіцит. Так, згідно з останніми даними, в перший тиждень лютого кількість відключень скоротилася на 42% порівняно з кінцем січня.

Нагадаємо також, що починаючи із середи, 8 лютого, на всій території України буде змінено ліміти споживання електроенергії. Тому кожен регіон в один із днів протягом найближчих двох тижнів буде зі світлом.