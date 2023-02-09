Київ і дві області України 9 лютого частково будуть зі світлом: подробиці від ДТЕК

Як повідомляє оператор розподілу, нові ліміти споживання електроенергії дозволяють не вимикати світло з 10 до 15 години.

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НЕК "Укренерго" запровадив нові ліміти енергоспоживання, які дозволять не відключати світло протягом кількох годин у Києві й області, а також у Дніпропетровському регіоні. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК 8 лютого.

"Укренерго" встановив такі ліміти:

Київ (з 00:00 до 10:00 – 845 МВт, а з 15:00 до 24:00 – 1027 МВт);

Київська область (з 00:00 до 10:00 – 774 МВт, а з 15:00 до 24:00 – 823 МВт);

Дніпропетровська область (з 00:00 до 10:00 – 1533 МВт, а з 15:00 до 24:00 – 1595 МВт).

Нові ліміти споживання електроенергії дозволять застосовувати планові відключення, а з 10 до 15 годин відключення світла не буде зовсім.

"Встановлені ліміти також дозволяють не обмежувати електропостачання з 10:00 до 15:00. Але у разі підвищеного навантаження зараз можуть застосовуватися стабілізаційні відключення згідно з графіком", — йдеться у пресрелізі ДТНК.

Водночас наголошується, що через серйозну аварію в Одеській області все ще складна ситуація зі світлом.

Нагадаємо, 8 лютого міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що енергосистема України пережила 12 ракетних атак з боку Росії та 14 ударів БПЛА по енергооб'єктах, у зв'язку з чим дефіцит у системі все ще зберігається, а по всій території країни продовжуються відключення світла.

Також нагадаємо, що 7 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Одесі поступово налагоджується ситуація з електроенергією після аварії на підстанції. До міста доставили понад 80 потужних генераторів.

Раніше, 3 лютого, повідомлялося про те, що через масштабну аварію на підстанції НЕК "Укренерго" в Одесі виявилися тимчасово знеструмлені Суворовський, Приморський і Малиновський райони, а також частина Одеського району.