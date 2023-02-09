Следствие по MH17: посла России в Нидерландах призвали к ответу за сбитый самолет

Входящая в парламент партия "Демократы 66" предложили премьер-министру Нидерландов выслать российского посла из страны, но тот отказался.

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В Нидерландах вызвали после России для ответа и комментария по поводу результатов расследования дела о катастрофе MH17. Об этом сообщает NOS.

Сообщается, что российского после вызвали в МИД, чтобы он дал письменные пояснения по поводу результатов расследования следственной группы, которые показали, что к сбитию пассажирского самолета в Boeing 777 в 2014 году причастен лично президент РФ Владимир Путин.

В материале сказано, что следственная группа пришла к выводу, что что Путин дал добро пророссийским боевикам на использование оружия, из которого был сбит самолет. Так, сепаратисты на востоке Украины подали запрос на усиление зенитного огня, и глава Кремля лично одобрил бы его.

Также издание пишет, что партия "Демократы 66" предложила выслать российского посла из Нидерландов. Более того, она призвала премьер-министра страны Марк Рютте поднять этот вопрос на Европейском саммите 9 февраля.

Однако, как заявили журналисты, глава голландского правительства против, так как нужно держать дипломатические связи с Москвой. Если Нидерланды вышлют посла РФ, то Москва, скорее всего, сделает то же самое с голландским дипломатом.

Катастрофа MH17

17 июля 2014 года над Донецкой областью пророссийские боевики сбили авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс Амстердам—Куала-Лумпур. Самолет был поражен ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "БУК". Погибли все находившиеся на борту 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Ранее Фокус писал, что в Гааге опубликовали перехват разговора Путина с главарем "ЛНР". Во время разговора Путин интересовался военной составляющей и обещал "помочь". В свою очередь, главарь луганских террористов говорил про Медведчука.

Еще напомним, что прокуратура Нидерландов высказалась о приговоре по уголовному делу MH17. Так, она отказалась подавать апелляцию на решение суда в Гааге по делу крушения рейса MH17. Таким образом, подозреваемый Олег Пулатов не понесет уголовную ответственность. В суде признали виновными Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Их приговорили к пожизненному заключению.