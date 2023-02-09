Слідство з MH17: посла Росії в Нідерландах закликали до відповіді за збитий літак

Партія "Демократи 66", що входить до парламенту, запропонували прем'єр-міністру Нідерландів вислати російського посла з країни, але той відмовився.

Related video

У Нідерландах викликали після Росії відповіді та коментарі з приводу результатів розслідування справи про катастрофу MH17. Про це повідомляє NOS.

Повідомляється, що російського після викликали в МЗС, щоб він дав письмові пояснення щодо результатів розслідування слідчої групи, які показали, що до збиття пасажирського літака в Boeing 777 у 2014 році причетний особисто президент РФ Володимир Путін.

У матеріалі сказано, що слідча група дійшла висновку, що Путін дав добро проросійським бойовикам на використання зброї, з якої було збито літак. Так, сепаратисти на сході України подали запит на посилення зенітного вогню, і глава Кремля особисто схвалив би його.

Також видання пише, що партія "Демократи 66" запропонувала надіслати російського посла з Нідерландів. Щобільше, вона закликала прем'єр-міністра країни Марк Рютте порушити це питання на Європейському саміті 9 лютого.

Однак, як заявили журналісти, голова голландського уряду проти, оскільки потрібно тримати дипломатичні зв'язки з Москвою. Якщо Нідерланди надішлють посла РФ, то Москва, швидше за все, зробить те саме з голландським дипломатом.

Катастрофа MH17

17 липня 2014 року над Донецькою областю проросійські бойовики збили авіалайнер Boeing 777-200ER авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам-Куала-Лумпур. Літак був уражений ракетою серії 9М38, випущеною із зенітно-ракетного комплексу "БУК". Загинули всі 298 людей, що знаходилися на борту, — 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

Раніше Фокус писав, що в Гаазі опублікували перехоплення розмови Путіна з ватажком ЛНР. Під час розмови Путін цікавився військовою складовою та обіцяв "допомогти". У свою чергу ватажок луганських терористів говорив про Медведчука.

Ще нагадаємо, що прокуратура Нідерландів висловилася про вирок у кримінальній справі MH17. Так, вона відмовилася подавати апеляцію на рішення суду у Гаазі у справі аварії рейсу MH17. Таким чином, підозрюваний Олег Пулатов не понесе кримінальної відповідальності. У суді визнали винними Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка. Їх засудили до довічного ув'язнення.