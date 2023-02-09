Зеленський у Франції, Київ зі світлом та слідство за МН17: головні події за ніч 8 лютого

Фокус в одному матеріалі зібрав головні події минулого вечора і ночі та розповів, що сталося нового в Україні та світі.

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Франції з Емманюелем Макроном та Олафом Шольцем, SpaceX обмежив інтернет для Збройних сил України, в Луганській області триває наступ Росії, а Київ залишиться зі світлом на пів дня. Фокус в одному матеріалі зібрав головні події минулого вечора та ночі.

Візит Зеленського у Францію

Відразу після візиту до Великої Британії, де президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Ріші Сунаком, український лідер вирушив з офіційним візитом до Франції.

У Єлисейському палаці Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Під час спільної пресконференції французький лідер підтвердив своє бажання "супроводжувати Україну до перемоги" у війні з Росією.

Під час свого виступу Зеленський заявив, що щасливий своєму прибуттю у Париж для зміцнення континентальної єдності. Президент України зазначив, що його країна потребує великої кількості зброї.

Згодом президент Франції Емманюель Макрон нагородив Володимира Зеленського орденом Почесного легіону.

SpaceX обмежила використання інтернету Starlink для ЗСУ

Компанія Ілона Маска SpaceX вирішила обмежити можливості використання супутникового інтернету Starlink для військовослужбовців ЗСУ. Про це заявила президентка та головна операційна директорка компанії Гвін Шотвелл.

За словами директорки, українські військові використовували Starlink для управління безпілотниками, що суперечить правилам компанії, які забороняють використовувати систему як зброю.

"Є речі, які ми можемо зробити, щоб обмежити їхні можливості", — сказала вона.

При цьому не повідомляється, яких заходів вжила SpaceX.

Слідство з MH17: посла Росії в Нідерландах закликали до відповіді за збитий літак

У Нідерландах викликали посла Росії для відповіді та коментарі з приводу результатів розслідування справи про катастрофу MH17.

Повідомляється, що російського посла викликали до МЗС, щоб він дав письмові пояснення щодо результатів розслідування слідчої групи, які показали, що до збиття пасажирського літака в Boeing 777 у 2014 році причетний особисто президент РФ Володимир Путін.

Слідча група дійшла висновку, що Путін дав добро проросійським бойовикам на використання зброї, з якої було збито літак. Сепаратисти на сході України подали запит на посилення зенітного вогню і голова Кремля особисто схвалив його.

Наступ ЗС РФ у Луганській області

За даними Інституту вивчення війни (ISW) від 8 лютого, війська РФ перехопили ініціативу в Україні та розпочали черговий великий наступ у Луганській області.

Повідомляється, що підрозділи російських військ атакують оборонні рубежі Сил оборони на північний захід від Сватового біля Куп'янська і на захід від Кремінної, трохи просуваючись уздовж кордону Харківської та Луганської областей.

Аналітики зазначають, що темпи операцій Збройних сил Росії у західній частині Луганської області помітно зросли за останній тиждень.

"Залучення значних підрозділів як мінімум трьох великих російських дивізій до наступальних операцій у цьому секторі вказує на те, що російський наступ почався", — зазначили військові експерти.

Київ та дві області будуть зі світлом до 15 годин

НЕК "Укренерго" встановила нові ліміти споживання електроенергії, які, як повідомили в ДТЕК, дозволять не відключати світло у Києві й області, а також у Дніпропетровському регіоні з 10 до 15 години.

"Встановлені ліміти також дозволяють не обмежувати електропостачання з 10:00 до 15:00. Але в разі підвищеного навантаження зараз можуть застосовуватися стабілізаційні відключення згідно з графіком", — йдеться в пресрелізі ДТЕК.

Водночас, як повідомив кореспондент Фокусу, у Києві все ж таки застосовують відключення світла у деяких абонентів.