Украина освоила производство артиллерийских снарядов калибром 152 мм. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
Боеприпасы производятся на госпредприятии "Артем". Уже были проведены первые успешные огневые испытания снарядов.
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Новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан для уничтожения живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также - разрушения фортификационных сооружений и объектов. Он предназначен для стрельбы из одной из самых дальнобойных артиллерийских систем - "Гиацинт".