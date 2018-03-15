Народный депутат Надежда Савченко считает, что военный переворот в Украине был бы "правильным событием".

Такое мнение она выразила во время брифинга после дачи показаний в СБУ, передает телеканал News One.

"Я знаю, что очень много военных сейчас меня слышат, которые абсолютно соглашаются с точкой зрения, что военный переворот в Украине - это достаточно ожидаемое и, вероятно, достаточно правильное событие", - сказала Савченко.

Народный депутат также отреагировала на обвинения со стороны Генеральной прокуратуры.

"Обвинения в подготовке военного государственного переворота и также в покушении на власть - это хорошие обвинения. Хорошие тем, что... Я офицер Вооруженных сил Украины. Как офицер Вооруженных сил Украины я давала клятву украинскому народу и защищать украинскую землю. Это отнюдь - не украинской власти", - сказала она.

Напомним, ранее Надежду Савченко вызывали на допрос 13 марта по делу главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Однако в означенное время она не явилась из-за поездки за границу.

Позднее Луценко заявил о возможном снятии с нее депутатской неприкосновенности.

В пресс-службе Савченко заявили, что она собирается вернуться в Украину в четверг, 15 марта.

Ранее Луценко с трибуны парламента заявил, что Савченко якобы планировала в Верховной Раде совершить теракт - в ложе правительства, обстрелять из минометов сессионный зал, а также добивать из автоматов выживших.

Затем в Раду было внесено представление на задержание и арест Савченко.