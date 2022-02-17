"Война войной, а работа не ждет": Надежда Савченко показала, как чинит унитаз (видео)

Бывший нардеп утверждает, что вызвать мастера для того, чтобы починить санитарную технику слишком дорого, поэтому ей пришлось делать это самостоятельно.

Бывшая парламентарий Надежда Савченко пожаловалась, что цены на ремонтный комплект для починки унитаза и цена за услуги мастера, чтобы отремонтировать туалет очень высокая. Поэтому женщина решила починить туалет самостоятельно и сняла часть процесса на камеру. По ее словам, комплект для ремонта обошелся ей в 756 гривен. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

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Надежда Савченко заявила, что старики с пенсией 2000 гривен не смогут себе позволить оплатить коммуналку, если у них сломается туалет. В интернете цена на ремонтный комплект для починки унитаза стоит дешевле. Но ждать она не стала, потому что надо было срочно починить сантехнику. В онлайн-магазинах стоимость ремонтного комплекта для починки составляет от 200 до 400 гривен.

"Посмотрела, что вызвать мастера стоит 300 гривен, это без работы, а ремонтный комплект в Эпицентре стоит 756 гривен. Унитазы теперь у нас стают золотыми, а мы думали, что только Янукович сидит на золотых унитазах. Оказывается, теперь мы все сидим", — пошутила экс-депутатка.

На видео Надежда Савченко шутит над тем, что в то время, когда Владимир Путин может напасть на Украину, она меняет бачок на унитазе.

"Война войной, а работа по расписанию", — сказала Савченко.

Напомним, в декабре прошлого года Надежда Савченко решила сделать перевоплощения своего внешнего вида. На одной из фотосессий для экс-политика сделали яркий макияж и эффект мокрых волос. А платье на Савченко было с открытым декольте. Бывшая депутатка поменяла привычный образ в рамках программы "Випы и топы" на телеканале 2+2.

Позже Савченко рассказала, зачем устроила фотосессию с глубоким декольте. Экс-нардеп заявила, что таким образом решила сделать себе подарок на Новый год и порадовать пользователей в социальных сетях новым образом.