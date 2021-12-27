"Готовимся к войне": Савченко объяснила, зачем устроила фотосессию с глубоким декольте

Экс-нардеп утверждает, что сделала себе "разовый новогодний подарок" и порадовала пользователей соцсетей новым образом.

Бывший украинский нардеп Надежда Савченко решила подарить себе на новый год фотосессию с ярким макияжем и роскошными платьями. Об этом она сказала в комментарии изданию "Страна".

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Эти фотографии можно считать разовым "новогодним подарком", а каждый день так выглядеть будет весьма неудобно, призналась она.

"Хотя бы раз женщина должна побаловать себя какой-то фотосессией, каким-то салоном. А так — все к войне готовятся, женщин в армию призывают. Так что не до фотосессии сейчас. Придет время, будем все стрелять", — подчеркнула Савченко.

Также бывший парламентарий отреагировала на резонанс в соцсетях после ее фотосессии.

"Я была за городом и не смотрела, какой там резонанс. Но я уже вижу, что у люди у нас, к сожалению, редко реагируют на что-то серьезное и то, что правда стоит внимания. Зато на что-то легкое им всегда посмотреть интересно", — отметила она.

[ + – ] Савченко уверена, что женщина должна баловать себя фотосессией

Напомним, что Савченко создали новый имидж для съемок в программе "Випы и топы" на телеканале 2+2. На одних фото экс-политик была в голубом платье, на других –в одежде темных тонов с глубоким декольте.

В сентябре прошлого года Савченко была в отпуске на курортах Украины и сделала несколько фотографий. Одно из них получило особую популярность. В селе Мигия Николаевской области Савченко сфотографировалась с металлическими крыльями на фоне водоема.