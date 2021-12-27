"Готуємось до війни": Савченко пояснила, навіщо влаштувала фотосесію з глибоким декольте

Екс-нардеп стверджує, що зробила собі "разовий новорічний подарунок" та порадувала користувачів соцмереж новим образом.

Колишній український нардеп Надія Савченко вирішила подарувати собі на новий рік фотосесію з яскравим макіяжем та розкішними сукнями. Про це вона сказала у коментарі виданню "Страна".

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Ці фотографії можна вважати разовим "новорічним подарунком", а щодня так виглядати дуже незручно, зізналася вона.

"Хоча б раз жінка повинна побалувати себе якоюсь фотосесією, якимсь салоном. А так — усі до війни готуються, жінок до армії закликають. Тож не до фотосесії зараз. Настане час, все стрілятимемо", — підкреслила Савченко.

Також колишня парламентарія відреагувала на резонанс у соцмережах після її фотосесії.

"Я була за містом і не дивилася, який там резонанс. Але я вже бачу, що люди у нас, на жаль, рідко реагують на щось серйозне і те, що правда варте уваги. Зате на щось легке їм завжди подивитися цікаво", — зазначила вона.

[ + – ] Савченко впевнена, що жінка має балувати себе фотосесією

Нагадаємо, що Савченко створили новий імідж для зйомок у програмі "Віпи та топи" на телеканалі 2+2. На одних фото екс-політик була у блакитній сукні, на інших – в одязі темних тонів із глибоким декольте.

У вересні минулого року Савченко була у відпустці на курортах України та зробила кілька фотографій. Одне з них набуло особливої популярності. У селі Мігія Миколаївської області Савченко сфотографувалася із металевими крилами на тлі водойми.