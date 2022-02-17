"Війна війною, а робота не чекає": Надія Савченко показала, як лагодить унітаз (відео)

Колишня нардепка стверджує, що викликати майстра для того, щоб полагодити санітарну техніку дуже дорого, тому їй довелося робити це самостійно.

Колишня парламентарійка Надія Савченко поскаржилася, що ціни на ремонтний комплект для ремонту унітазу та ціна за послуги майстра, щоб відремонтувати туалет дуже висока. Тому жінка вирішила полагодити туалет самостійно і зняла частину процесу на камеру. За її словами, комплект для ремонту коштував їй 756 гривень. Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook.

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Надія Савченко заявила, що люди похилого віку з пенсією 2 000 гривень не зможуть собі дозволити оплатити комуналку, якщо в них зламається туалет. В інтернеті ціна на ремонтний комплект для ремонту унітазу коштує дешевше. Але чекати вона не стала, бо треба було терміново полагодити сантехніку. В онлайн-магазинах вартість ремонтного комплекту для ремонту складає від 200 до 400 гривень.

"Подивилася, що викликати майстра коштує 300 гривень, це без роботи, а ремонтний комплект в Епіцентрі коштує 756 гривень. Унітази тепер у нас стають золотими, а ми думали, що лише Янукович сидить на золотих унітазах. Виявляється, тепер ми всі сидимо", — пожартувала ексдепутатка.

На відео Надія Савченко жартує з того, що в той час, коли Володимир Путін може напасти на Україну, вона змінює бачок на унітазі.

"Війна війною, а робота за розкладом", — сказала Савченко.

Нагадаємо, у грудні минулого року Надія Савченко вирішила зробити перетворення свого зовнішнього вигляду. На одній із фотосесій для експолітикині зробили яскравий макіяж та ефект мокрого волосся. А сукня на Савченка була з відкритим декольте. Колишня депутатка змінила звичний образ у межах програми "Віпи і топи" на телеканалі 2+2.

Пізніше Савченко розповіла, навіщо влаштувала фотосесію із глибоким декольте. Екснардепка заявила, що так вирішила зробити собі подарунок на Новий рік і порадувати користувачів у соціальних мережах у новий спосіб.