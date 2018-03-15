Народного депутата Надежду Савченко ее коллеги вывели из сессионного зала Верховной Рады, поскольку в здание парламента она якобы пронесла пистолеты и гранаты. Об этом пишет LB.ua со ссылкой на нескольких депутатов из фракции "Народный фронт".

"Да, она заходила в сессионный зал с оружием. В сумке у неё было несколько гранат и ствол. Когда наши это поняли, ее вывели из зала", - сказал один из собеседников, не уточнив, однако, дальнейшую судьбу оружия.

Народный депутат фракции "Народный фронт" Андрей Левус сообщил, что вместе с несколькими другими коллегами по Раде выводил Савченко из сессионного зала.

"Я не могу комментировать этот вопрос: была она с оружием или нет. У нас много специалистов по гранатам. Эта ситуация еще не завершилась. Поэтому пока я не могу об этом говорить", — отметил он.

Информацию об оружии подтверждает Украинская правда со ссылкой на депутатов из двух фракций коалиции. Савченко якобы занесла в зал три гранаты и пистолет. Охранники не имели права проверить депутата. По информации источников издания, Савченко согласилась отдать боеприпасы при условии, что инцидент не получит огласки.

В свою очередь представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что Савченко вывели из Рады из-за угрозы с ее стороны. Об этом пишут Украинские новости.

"Савченко вывели из зала, была ситуация, которая имела определенные угрозы для окружающих. Надежду Савченко попросили выйти из зала", - сказала она.

При этом на уточняющий вопрос журналистов, в чем именно заключалась угроза, Луценко не ответила.

Ранее Луценко с трибуны парламента заявил, что Савченко якобы планировала в Верховной Раде совершить теракт - в ложе правительства, обстрелять из минометов сессионный зал, а также добивать из автоматов выживших.

Затем в Раду было внесено представление на задержание и арест Савченко.